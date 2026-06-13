"Dato mata relato": La consultora tecnológica Neock lidera desde Badajoz el mayor espacio de datos sociales de España

La consultora tecnológica Neock, con sede en Badajoz, ha logrado posicionar a Extremadura a la vanguardia de la economía del dato en España. Tras completar con éxito su fase de adopción e integración a finales de octubre y principio de noviembre de 2025, el proyecto TS-SDDI (Social Data Driven Impact) ha alcanzado su consolidación y uso habitual este pasado mes de mayo de 2026. Con este logro, la firma pacense lidera el mayor espacio de datos oficial del ámbito social del país, una infraestructura de Big Data diseñada para resolver los grandes retos que preocupan a la ciudadanía, como la empleabilidad, el abandono escolar o la gestión sostenible de recursos.

Un espacio de datos es una infraestructura tecnológica que permite compartir información entre distintas entidades para analizarla y resolver problemas complejos. Tras el despliegue e integración iniciado a finales del año pasado, el ecosistema TS-SDDI se ha asentado de manera definitiva, reuniendo ya de forma activa a 300 organizaciones de diferentes ámbitos.

Para lograr que interactúen de forma eficiente, la empresa tecnológica realiza un proceso de estandarización y normalización que traduce la información a un lenguaje común. Es decir, lo primero que hacen las entidades al conectarse es traducir su información a un lenguaje común, de manera que si en una organización llaman a un campo "nombre" y en otra lo llaman "name", los sistemas no se entienden así que lo que hace la plataforma es normalizar ese dato para que todas las organizaciones hablen el mismo idioma. Además, el sistema está diseñado bajo las estrictas normativas de la Unión Europea, garantizando la soberanía del dato, es decir, la pertenencia del dato al usuario, y la transparencia total."Todos los datos que entran al espacio de datos se anonimizan por completo", asegura Jesús Martín, CEO de Neock. Esto se hace para evitar cualquier filtración o vulneración de la privacidad.

Una vez procesada la información por un equipo de Inteligencia Artificial especializada y entrenada, es supervisada por un equipo humano antes de emitir los informes finales para asegurar que la tecnología está siempre bajo control.

El impacto real: de las ayudas públicas al abandono escolar

Para las ONG y entidades del Tercer Sector, tradicionalmente rezagadas en digitalización, la solidez de esta herramienta supone un cambio de paradigma a la hora de justificar la eficiencia de los fondos recibidos. "En el día a día se escucha mucho la frase de 'dato mata relato'. Con esta plataforma, una entidad social puede demostrar de forma real que cada euro público o privado que recibe lo transforma, por ejemplo, en un retorno de tres euros para la sociedad", explica Martín. El análisis predictivo de este Big Data ya ofrece soluciones concretas en tres áreas clave. En primer lugar, la empleabilidad, puesto que el cruce de datos reveló que el freno principal de muchos parados de larga duración no era la falta de formación, sino la inestabilidad habitacional. Esto permite reorientar las políticas públicas hacia la raíz del problema. En segundo lugar, el abandono escolar temprano. En Extremadura, una de las regiones con la tasa mas alta de abandono escolar en España, los programas predictivos de TS-SDDI han logrado reinsertar hasta un 70% de los jóvenes que abandonaban sistemáticamente el sistema educativo. Por último, ha podido solucionar el problema que tienen muchas empresas con la sostenibilidad, haciendo que actualmente 51 empresas utilicen la plataforma para monitorizar y automatizar las decisiones para cumplir con las normativas europeas vigentes.

Innovación con sello extremeño en su 10º aniversario

El próximo viernes, Neock celebrará su décimo aniversario, un hito que aprovecharán para consolidar su modelo del "cuarto sector", es decir, empresas con estructura de S.L. con un firme propósito social. Además, pretenden proyectar su expansión hacia el mercado latinoamericano. Martín afirma que "desarrollar un polo tecnológico en Extremadura conlleva desafíos, principalmente en la atracción y retención de talento frente a grandes capitales como Madrid o Barcelona". Sin embargo, desde la compañía tecnológica afirman que las políticas gubernamentales regionales actuales favorecen a los emprendedores para que puedan arrancar, apalancarse económicamente y recibir ayudas económicas, además de que el teletrabajo y la atracción de nómadas digitales permiten superar la barrera geográfica para competir en un mercado global.

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"Queremos mandar un mensaje muy claro: Extremadura no solo produce el mejor jamón, sino que también somos capaces de exportar tecnología y conocimiento hacia fuera", defiende Jesús Martín. Para el ecosistema de Badajoz, esto se traduce en retornos fiscales directos, empleos estables y cualificados con salarios competitivos y sobre todo, un cambio de mentalidad. "Ya no somos aquella región de 'Los santos inocentes', sino que lideramos sectores completos a nivel nacional", ha concluido el directivo.