¿Cuánto tiempo estará el centro de salud Los Pinos en el Palacio de Congresos de Badajoz?

Esta semana han comenzado las obras en el Palacio de Congresos para adaptar la parte a la que se trasladará el centro de salud Los Pinos. Con el inicio de los trabajos se materializa un compromiso adquirido por la Consejería de Salud y Servicios Sociales en enero del año pasado. La necesidad de trasladar este centro de salud se hizo pública a finales de 2018 debido a las grietas que aparecieron en el actual edificio de Ronda del Pilar, que desde entonces están monitorizadas.

Cuando se anunció el traslado al Palacio de Congresos, la consejera Sara García Espada marcó unos plazos: las obras de adaptación comenzarían antes del verano de 2025 y la mudanza se produciría a principios de 2026. Estas fechas se han superado. En todo caso, el traslado es provisional, pues el definitivo está previsto a un ala del Hospital Provincial, que el centro de salud compartirá con la Escuela Oficial de Idiomas.

Los Pinos ocupará parte del anillo interior, que ya tuvo uso sanitario para vacunaciones de covid. Según los datos ofrecidos por la consejería, se intervendrá sobre una superficie total de unos 1.500 metros cuadrados en la planta baja, "lo que permite la creación de un centro totalmente accesible, sin barreras arquitectónicas".

Hasta las 22.00 horas

El nuevo centro de salud contará en su área de Atención Primaria con 22 consultas, 4 consultas de pediatría, matrona y sala de psicoprofilaxis y sala de lactancia. Además, tendrá un Punto de Atención Continuada. El horario del centro de salud seguirá siendo de 8.00 a 15.00 horas de atención primaria, que ocupará gran parte del espacio cedido, mientras que en una parte más pequeña cercana a la salida estarán las urgencias, la atención continuada, desde las 15.00 a 22.00 horas, de lunes a viernes. Eso significa que el viernes a las 22.00 horas el Palacio de Congresos dejará de tener uso sanitario hasta el lunes.

Las instalaciones sanitarias se ubicarán en las salas polivalentes de la planta baja del anillo acristalado, adosado al baluarte. Se dispondrán las consultas de forma radial, primando de esta forma la entrada de iluminación natural. Los espacios de circulación y salas de espera se situarán entre las consultas y el muro de hormigón. El proyecto se materializará con mamparas desmontables, lo que permitirá devolver el edificio a su estado original una vez concluido su uso sanitario.

Contenedor de obra. / J. H.

Centro de Salud y Palacio de Congresos tendrán accesos diferenciados, permitiendo que la actividad del servicio sanitario "impacte lo mínimo posible en la actividad cultural y empresarial del Palacio de Congresos".

La obra tiene un plazo de ejecución de 5 meses, por lo que la previsión es que el traslado del centro de salud pueda realizarse, si la obra se desarrolla según lo previsto, a finales de 2026 o principios de 2027, una vez recepcionada y llevados a cabo los trabajos de mudanza y equipamiento.

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La consejería insiste en que traslado al Palacio de Congresos es "una solución temporal" hasta la puesta en marcha del nuevo Centro de Salud Zona Centro en el Hospital Provincial. Según sus cálculos, Los Pinos, que atiende a unos 20.000 vecinos del entorno, permanecerá en el Palacio de Congresos hasta que finalice la obra en el Hospital Provincial, que será previsiblemente a finales de 2029. Como mínimo, tres años.