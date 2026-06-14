El brillo de los trajes de luces inspira la nueva exposición taurina de Sofía Triviño en el Hotel Río de Badajoz

La artista pacense Sofía Triviño presenta en Badajoz la exposición 'Trajes de luces en lienzo', una muestra taurina instalada en el hall del Hotel Río con motivo de la Feria de San Juan. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 28 de junio y reúne un total de diez cuadros inspirados en algunos de los nombres propios del toreo actual y contemporáneo.

Las obras están basadas en figuras como Manuel Escribano, Morante de la Puebla, David de Miranda, Uceda Leal, Pablo Aguado, Borja Jiménez y Juan Ortega, toreros cuyos trajes, personalidad y presencia en el ruedo han servido de punto de partida para la creación pictórica de Triviño.

La muestra nace con una doble intención: ambientar la feria pacense y acercar la tauromaquia al público a través del arte. Según explica la propia artista, los cuadros están expuestos "para ambientar la Feria de San Juan y fomentar la tauromaquia a través del Arte". Triviño destaca, además, que la exposición está despertando interés incluso entre personas que no se consideran aficionadas. "De hecho hay personas que no son aficionados y gracias a mi obra les va gustando más el tema, asisten a verla", señala.

Por el momento, según indica la pintora, ningún torero ha acudido aún a visitar la exposición.

Cinco obras más en Ecuextre

La presencia de Sofía Triviño en el ambiente taurino de estos días en Badajoz no se limita al Hotel Río. La joven artista también cuenta con cinco cuadros en Ecuextre, concretamente en el restaurante situado junto a la plaza de toros portátil.

De esta forma, su obra queda vinculada a dos espacios relacionados con la actividad taurina de la ciudad estos días. En ambos casos, la pintura de Triviño se centra en uno de los elementos más visuales y simbólicos de la tauromaquia: el traje de luces.

Detalle de una de sus obras. / Cedida

La artista ha convertido ese brillo en una seña de identidad. Sus cuadros se reconocen por el uso del color, los reflejos dorados y la atención a los detalles de unas vestimentas que, más allá de su función en la plaza, adquieren en su obra un carácter plástico y emocional.

Pintura y tauromaquia

Sofía Triviño, de 29 años y natural de Badajoz, comenzó a desarrollar esta línea artística a finales de 2023, cuando unió su pasión por el dibujo, la pintura y la tauromaquia en una obra centrada en los trajes de luces y en la personalidad que cada torero deja en el ruedo.

"Los trajes de luces me apasionan. Veo que hay un potencial enorme para expresarlo mediante el arte", afirma la pintora. Para realizar sus obras trabaja con acrílico y pintura dorada sobre lienzo, materiales con los que busca reflejar el colorido, la textura y el brillo característico de la indumentaria taurina.

Entre sus referencias figuran diseños vinculados a toreros como Alejandro Talavante, Ginés Marín, José María Manzanares y Pablo Aguado, nombres que forman parte del imaginario estético que inspira su producción artística.

La trayectoria de Triviño ha ido creciendo en poco tiempo. En 2024 fue seleccionada para exponer en Las Ventas durante San Isidro, una cita especialmente significativa por el peso de la plaza madrileña dentro del mundo taurino. Desde entonces, su obra ha comenzado también a salir fuera de España.

Algunos de sus cuadros se encuentran ya en Ecuador, Dubái, Portugal y California, encargados por personas que descubrieron su trabajo en Madrid. Además, dos toreros, Javier Solís y Javier Ambel, cuentan ya con obras personalizadas encargadas por sus familias.

Uno de los cuadros que se exponen en la muestra de Sofía Triviño. / Cedida

Con 'Trajes de luces en lienzo', Sofía Triviño consolida en Badajoz una propuesta artística que une tradición taurina, sensibilidad pictórica y una mirada muy personal hacia el traje de luces. Su pintura no solo retrata una indumentaria, sino que la convierte en protagonista de una obra que busca emocionar, atraer al público y abrir nuevas formas de acercarse a la tauromaquia desde el arte.