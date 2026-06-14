La cantera ecuestre de Extremadura se exhibe en Badajoz: formación, pasión y futuro para el sector del caballo

La XVII edición de Ecuextre, la Feria del Toro y del Caballo de Badajoz, vuelve a convertirse en el gran escaparate del mundo ecuestre en Extremadura. Entre exhibiciones, concursos y actividades especializadas, uno de los espacios que más interés despierta es el protagonizado por los alumnos del ciclo formativo de Técnico en Actividades Ecuestres del Centro de Formación del Medio Rural de Navalmoral de la Mata, una referencia regional en la formación de profesionales del sector.

El director del centro, Javier Monforte González, explica que el objetivo de esta enseñanza es claro: "Como toda la FP, lo que se pretende es dotar al sector de profesionales cualificados en distintos ámbitos". Un ámbito que, según detalla, abarca numerosas disciplinas relacionadas con el caballo. "Tocamos temas de alimentación, de cuidados y manejo del caballo, temas de doma, herraje, diseño de itinerarios y guías ecuestres. Es un abanico muy amplio".

Dos años de formación

Monforte subraya que durante los dos años de formación los alumnos adquieren una base sólida para su futuro profesional. "Les damos una base para que luego, en los ámbitos que a ellos les gusta, puedan desarrollarse profesionalmente y puedan ser grandes profesionales". No obstante, recuerda que la excelencia requiere dedicación continua: "El ser un buen jinete o un buen herrador lleva muchas horas".

El director del Centro de Formación del Medio Rural, Javier Monforte González, en Ecuextre 2026. / J. H.

El ciclo cuenta con 16 plazas y con una gran variedad de recursos necesarios: "Es un ciclo muy complejo porque intervienen animales; no es solamente profesorado y alumnos, también instalaciones, animales y recursos", señala. Entre las posibles salidas laborales destaca el trabajo como auxiliar de herraje, guía de rutas ecuestres, especialista en reproducción equina o profesional vinculado a la alimentación y manejo de caballos.

Fijos en Ecuextre

La presencia del centro en Ecuextre se ha convertido ya en una tradición. "Estamos toda la feria, llevamos ya muchos años siendo fijos", explica el director. Las exhibiciones que realizan los estudiantes representan "el culmen del ciclo" y también constituyen "un escaparate para que los profesionales del sector vean a nuestros alumnos, su evolución y el manejo que tienen".

Entre esos alumnos se encuentra Ana Enrique Velázquez, cuya pasión por el caballo comenzó hace muchos años. "Desde bien pequeñita me llamó la atención y siempre estuve pensando en buscar algo". El descubrimiento del centro marcó un antes y un después para ella. "Salió este centro, me enamoré la primera vez que vine a verlo y fue increíble".

Ana Enrique Velázquez, alumna del Centro de Formación del Mundo Rural de Navalmoral de la Mata, en Ecuextre 2026. / J. H.

La joven destaca la oportunidad que supone participar en una feria de referencia como Ecuextre. "Gracias al ciclo estamos a día de hoy aquí en Ifeba. Es increíble". Su sueño pasa por seguir creciendo dentro del sector ecuestre. "Mi mayor sueño sería poder participar en sitios así grandes como es Ifeba o como es SICAB, pero ya por mi propia cuenta y poder ser una persona grande como los que tenemos como admiración".

Aunque se imagina compitiendo como amazona, también contempla otras posibilidades profesionales. "Me valdría cualquier otro tipo de trabajo mientras yo tuviese contacto con el animal y con los caballos". Para ella, la relación con estos animales trasciende lo profesional. "Es paz, es tranquilidad. Es un animal que no hace daño a nada ni a nadie".

También Alejandro Ruano Pérez, de 17 años, tiene claro que quiere construir su futuro alrededor del caballo. "Me gustan mucho los caballos, por eso me metí a este ciclo para aprender sobre ello". Su objetivo es convertirse en "jinete de doma clásica", una disciplina en la que ya está dando sus primeros pasos gracias a la formación recibida.

Alejandro Ruano Pérez, alumna del Centro de Formación del Mundo Rural de Navalmoral de la Mata, en Ecuextre 2026. / J. H.

Sobre las materias que más le interesan, destaca especialmente el aprendizaje práctico. "Estoy aprendiendo muchas cosas, sobre todo las técnicas para montar y para mejorar". Una valoración que resume con sencillez cuando se le pregunta por la calidad de la enseñanza: "Bien, muy bien".

Historias como las de Ana y Alejandro reflejan el papel que desempeña Ecuextre como punto de encuentro entre formación, empleo y pasión por el caballo. La feria pacense no solo exhibe la excelencia del sector ecuestre, sino que también muestra el relevo generacional que garantizará su futuro, representado por jóvenes que encuentran en esta profesión una vocación y una oportunidad de desarrollo personal y laboral.