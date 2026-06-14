Corpus Christi Badajoz 2026: cientos de fieles y más de 170 niños acompañan al Santísimo en una multitudinaria procesión por el Casco Antiguo

Badajoz ha vuelto a convertir sus calles en un templo al aire libre con la celebración del Corpus Christi, una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico y una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Cientos de fieles han acompañado este domingo al Santísimo Sacramento en una solemne procesión que ha recorrido el Casco Antiguo tras la eucaristía celebrada en la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista.

La ceremonia religiosa principal, presidida y celebrada en la catedral metropolitana de Badajoz por el arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor José Rodríguez Carballo, ha concluido a las 20.20 horas. Apenas unos minutos después, una docena de costaleros ha tomado posiciones junto al paso que transportaría la Custodia para preparar el inicio de la procesión.

Inicio de la procesión

Antes de la salida, el presidente de la Hermandad de Las Descalzas, Cayetano Barriga, ha recordado el significado de esta celebración. "Hemos celebrado la eucaristía, pero continúa con la procesión", ha señalado ante los asistentes. Además, ha destacado la importancia de la manifestación pública de la fe y ha recordado el mensaje trasladado por el Papa León XIV durante su reciente visita a España: "Hay que hacer visible a Dios en la ciudad porque estamos llamados a llevar a Dios al mundo".

Una vez organizado el cortejo procesional, los sacerdotes miembros del cabildo catedralicio, acompañados por el arzobispo, han procedido a colocar el Santísimo Sacramento en la Custodia, dando comienzo a uno de los momentos más esperados de la jornada. El recorrido ha transcurrido por la plaza de España, Obispo San Juan de Ribera, avenida Juan Carlos I, Menacho y Hernán Cortés antes de regresar a la Catedral por la Puerta del Cordero. Durante el trayecto, miles de personas han contemplado el paso de la Custodia y han participado en las distintas estaciones de adoración instaladas por hermandades, colegios y entidades sociales de la ciudad.

Dos alfombras de sal

Uno de los elementos más llamativos de la celebración ha vuelto a ser el trabajo realizado por el Grupo Joven de la Hermandad del Santo Entierro, que ha elaborado dos espectaculares alfombras de sal junto a la Catedral. La primera, situada en la puerta principal de San Juan, ha estado dedicada al Santísimo Sacramento y ha tenido como eje central una gran custodia diseñada tras meses de preparación. La segunda, ubicada en la Puerta del Cordero, ha apostado por una composición floral llena de color.

Para su elaboración se han empleado alrededor de 800 kilos de sal teñida manualmente durante meses por los jóvenes de la hermandad. Un trabajo artesanal que se ha consolidado como uno de los grandes atractivos visuales del Corpus Christi pacense y que ha vuelto a despertar la admiración de vecinos y visitantes.

La Banda Municipal de Música de Badajoz ha puesto el acompañamiento sonoro a una procesión caracterizada por la solemnidad, el recogimiento y la amplia participación de parroquias, movimientos apostólicos y hermandades de toda la ciudad.

El protagonismo de los niños

Sin embargo, una vez más, una de las imágenes más emotivas de la tarde ha estado protagonizada por los niños que este año han recibido la Primera Comunión. Un total de 170 han participado en la celebración tras asistir previamente a una eucaristía específica en la iglesia de San Juan Bautista.

Entre ellos se encontraba Saúl Mauro Castaño, que llevaba semanas esperando esta jornada. Aunque el calor ha acompañado buena parte del recorrido, ha disfrutado de una experiencia muy especial. Era la segunda vez que se ponía el traje de comunión y considera que probablemente será también la última.

Álvaro Arce y Saúl Mauro durante la procesión del Corpus Christi de Badajoz 2026. / J. H.

Junto a él ha caminado Álvaro Arce, compañero de catequesis en la parroquia de Jesús Obrero. Mientras avanzaba por la avenida Juan Carlos I confesaba que "tenía muchas ganas de que llegara". Tras completar el recorrido, definía la experiencia como "muy cansada, pero a la vez muy rápida".

Pocos metros más atrás ha participado también Adrián Parreño Díaz, otro de los niños que esperaba con ilusión esta celebración. Junto a sus compañeros y a su catequista, Mari Carmen, ha recorrido las calles del Casco Antiguo con el objetivo de acompañar al Santísimo Sacramento y contribuir a mantener viva una tradición centenaria que cada año convierte a Badajoz en escenario de una de sus manifestaciones de fe más importantes.