Badajoz convoca a los mejores bailaores por jaleos extremeños

El plazo para inscribirse en el III Concurso Internacional de Baile Flamenco por Jaaleos Extremeños abrió el dia 1 de junio y permanecerá activo hasta el próximo 30 de septiembre. Organizado por el Centro Internacional de Flamenco Jesús Ortega y la Asociación Cultural de Baile Flamenco, el certamen está dirigido a bailaoras y bailaores de todo el mundo con edades de entre 18 y 45 años.

Los cinco artistas que logren llegar a la gran final se subirán a las tablas del Teatro López de Ayala, donde competirán defendiendo dos piezas, una obligatoria por jaleos extremeños y otra de libre elección y serán acompañados en todo momento por música y cante en directo.

Un jurado de lujo, compuesto por cuatro grandes figuras de la talla de Cristina Hoyos, Rubén Olmo, Patricia Guerrero y Pedro Córdoba, evaluará la técnica, la propuesta, la identidad y la honestidad con el palo.

Los premios estarán dotados de 9.000 euros para el ganador, 4.000 euros para el segundo clasificado y 2.000 euros para el tercero, pero también habrá otras distinciones como becas para el Ballet Nacional de España, una estancia formativa en el Ballet Flamenco de Andalucía y una contratación en el Tablao Flamenco Centro Cultural Madrid bajo la dirección de Pedro Córdoba. Además, el ganador volverá a estar presente en la edición de 2027

El arte toma los barrios

Además del concurso flamenco, la ciudad albergará una novedad, la 'Badajoz Jaleo Week'. Durante tres días, la ciudad llevará el compás por las calles y los rincones históricos que vieron nacer este arte, reviviendo el espíritu de las tradicionales bodas gitanas de la Plaza Alta.

De este modo, Badajoz no solo se prepara para una competición de máximo nivel, sino para defender y rescatar del olvido una de sus señas de identidad más puras. Con esta ambiciosa combinación de concurso y actividades en la calle, la ciudad vuelve a alzar la voz para proyectar con orgullo la riqueza de su patrimonio flamenco hacia el resto del mundo.

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El bailaor madrileño Hugo Sánchez se alzó con el primer premio en la edición del año pasado, que se celebró en el teatro López de Ayala. El también madrileño Rober 'El Moreno' fue el vencedor del primer año.