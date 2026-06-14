Indignación en Badajoz por un motorista que hace un caballito de pie sobre su moto en el puente Real

Un vídeo grabado en el puente Real de Badajoz y difundido en redes sociales durante las últimas horas ha generado una oleada de reacciones entre los usuarios por la peligrosa maniobra protagonizada por un joven motorista. En las imágenes, compartidas por los propios jóvenes en Instagram, puede observarse cómo uno de los conductores circula realizando un caballito, con la rueda delantera elevada e incluso de pie sobre el vehículo. Este vídeo ha generado la indignación colectiva y algunos de los usuarios ha decidido compartir las imágenes para denunciar dichas conductas.

La secuencia, compartida por Miguel Ángel Rivas en Facebook, ha provocado numerosas críticas por el riesgo que este tipo de comportamientos supone tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía. El puente Real es una de las principales conexiones viarias de la capital pacense y soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico, especialmente en determinadas franjas horarias.

Reacciones

Junto al vídeo, Miguel Ángel Rivas denunciaba públicamente la situación. "Indignación en Badajoz por un vídeo que circula en redes sociales donde unos jóvenes hacen acrobacias con las motos poniendo en riesgo sus vidas y las de los demás usuarios de las vías, este es del puente Real", escribió en la publicación que ha servido de altavoz para decenas de comentarios de vecinos.

Las reacciones no han tardado en multiplicarse. Muchos usuarios aseguran haber presenciado escenas similares en otros puntos de la ciudad y reclamaron una mayor vigilancia para evitar este tipo de conductas. Entre ellos, Belén Carrillo afirma que no sería un caso aislado. "Falta otro con la moto verde del mismo estilo, por Ricardo Carapeto en San Roque, les gusta pasar por las noches", comenta en la publicación.

A esta denuncia ha respondido el propio autor del post, quien manifiesta su deseo de que estas prácticas desaparezcan de las calles pacenses. "Esperemos que pronto no puedan hacerlo", señala Miguel Ángel Rivas.

Otros comentarios apuntan a que las maniobras se producen con cierta frecuencia en distintas zonas de Badajoz. Mamen Jaramillo García asegura haber observado comportamientos similares en las inmediaciones de un centro educativo. "Ese niñato pasa todos los días por el instituto de mi hija haciendo lo mismo", escribe. De nuevo, el responsable de la publicación responde mostrando su sorpresa por la aparente repetición de estos episodios. "Es increíble. Sí me han comentado que lo hacen por cualquier sitio", contesta.

Conducción temeraria

Aunque se desconoce cuándo fueron grabadas exactamente las imágenes, el vídeo ha vuelto a abrir el debate sobre la seguridad vial y la conducción temeraria en las calles de Badajoz. Las maniobras conocidas popularmente como "caballitos" consisten en circular elevando la rueda delantera del vehículo, una práctica que reduce considerablemente el control sobre la motocicleta y aumenta el riesgo de accidente.

Además del peligro para quien realiza la acrobacia, este tipo de comportamientos pueden poner en riesgo a conductores, peatones y ciclistas que circulen en las inmediaciones. Rivas explica, al mismo tiempo, otras actitudes ilícitas como conducir sin matrículas para no ser reconocidos. Cabe recordar que en este viaducto sobre el Guadiana cuenta con un radar que mide la velocidad limitada a 50 kilómetros por hora.

La difusión del vídeo ha provocado que numerosos vecinos reclamen una mayor concienciación y vigilancia para evitar que este tipo de escenas se repitan en espacios urbanos con alta densidad de tráfico. Mientras tanto, las imágenes continúan acumulando visualizaciones y comentarios en redes sociales, donde la mayoría de los usuarios coinciden en mostrar su rechazo a unas maniobras que consideran irresponsables y peligrosas. Este vídeo republicado por Miguel Ángel Rivas ya ha sido compartido decenas de veces y sigue siendo centro de debate.