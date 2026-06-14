Macarena Robles, cantante: "La música es el amor de mi vida"

Macarena Robles siempre se imaginó cantando. "Me he proyectado como cantante desde muy pequeña. En las funciones del colegio quería ser la cantante de la banda que fuese. Me daba igual cuál, pero quería ser la cantante", recuerda.

Sus primeros pasos llegaron en el coro de su pueblo, Higuera de Vargas, y más tarde, al mudarse a Badajoz, comenzó a dar clases de canto. Allí llegó su primera oportunidad profesional: una compañera le propuso sustituirla en una orquesta. "Yo no había hecho nunca nada así, pero me aventuré y le dije que sí". En 2006, con 20 años, se subió por primera vez a un escenario como cantante profesional. "No me lo creía. De repente estaba haciendo lo que había querido siempre. Fue muy emocionante; más que nervios, era emoción".

Macarena Robles en uno de los conciertos junto a su orquesta Locura Latina. / Cedida

Desde entonces, la música fue encadenando caminos. Una orquesta llevó a otra, y durante años compaginó los veranos de actuaciones con sus estudios. Más tarde se marchó a Inglaterra y allí, en un micro abierto, volvió a encontrarse con la música casi sin buscarla. "Todo surgió en un micro abierto: había gente de Sevilla, chicos que tocaban la guitarra y el cajón, me puse a cantar y acabamos creando un grupo. Allá donde voy, la música me encuentra".

Una de sus vivencias más importantes llegó en 2014, cuando le propusieron cantar en un crucero. "Fue una de las experiencias más importantes de mi vida, de las más gratificantes en todos los sentidos: culturalmente, psicológicamente y personalmente", reconoce. El barco fue escenario, escuela y mundo. "Tenía compañeros de Hungría, India, Brasil, Timor Oriental, Polonia; también viajé por China, Japón, Corea, Francia, Inglaterra y otros destinos europeos". Y resume aquella etapa con una imagen que aún conserva intacta: "Abría el ojo y estaba cada día en un país distinto. Era una pasada".

Macarena Robles en uno de los cruceros. / Cedida

Sin embargo, para Macarena, la música ha sido mucho más que una profesión. Ha sido refugio, motor y compañía. "Me ha salvado de muchísimas situaciones en mi vida: desde la separación de mis padres hasta momentos de bajón o días en los que tenía un examen y quería llorar. Me ha ayudado siempre". También le ha obligado a renunciar a planes, ocio y momentos personales, pero "nunca me ha importado". Por eso, cuando habla de la música, lo hace casi como si hablara de una relación. "Se podría decir que la música es el amor de mi vida total, porque es lo único que no me ha destrozado el corazón", dice entre risas.

Con los años, ha aprendido que cantar no consiste solo en tener voz. También exige trabajo, confianza y capacidad para creer en una misma. "Lo que más he aprendido es a mirar siempre para ti, a intentar conseguir lo que quieres sin fijarte en los demás". Durante mucho tiempo le costó "creérselo", pero la experiencia le ha dado seguridad. "Antes no me lo creía nada. La gente siempre me decía que tenía que creérmelo más. Ahora, gracias a todo lo que he vivido, siento que tengo la experiencia suficiente para creer más en mí".

Macarena Robles sobre los escenarios. / Cedida

Ahora siente que aún le quedan muchas cosas por hacer, sobre todo mostrar una versión más personal. "Me quedan muchas cosas por hacer. Siempre he estado muy centrada en bandas, grupos y orquestas, pero ahora quiero que sea algo mío, que la gente conociera mi versión de Macarena Robles, no solo la de alguien que pertenece a un grupo de versiones. He sacado mi primer single, pero siento que me ha faltado crear mi propia música antes. De pequeña componía mucho y tengo muchísimas canciones escritas que nunca han dado la cara".

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Finalmente, a quienes quieren dedicarse a la música, les diría que no dejen pasar oportunidades, que prueben, se equivoquen y aprendan, "que crean muchísimo en ellos y que no desaprovechen ninguna oportunidad. Todo lo relacionado con la música hay que perseguirlo hasta el final". Porque, en su caso, cada escenario, cada viaje y cada renuncia han terminado formando parte de una misma historia: la de una niña que quería cantar y una mujer que sigue encontrando en la música su lugar.