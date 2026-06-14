Pintadas contra el autor confeso de la muerte de David Salazar en la panadería de Suerte de Saavedra (Badajoz)

La tensión continúa muy presente en la barriada de Suerte de Saavedra tras la muerte de David Salazar Expósito. La panadería que regentaba el autor confeso del crimen sufre este fin de semana varias pintadas realizadas sobre la persiana de seguridad del establecimiento, un nuevo episodio que refleja el clima de indignación que se vive entre numerosos vecinos desde que se conocieron los hechos.

Las pintadas, realizadas con pintura en spray de color naranja, incluyen palabras e insultos dirigidos al detenido, entre ellos "asesino", "perro" o "chivato". Los mensajes podían verse claramente en el cierre metálico del negocio, situado en una de las zonas más transitadas de la barriada.

Máxima tensión

Este acto se produce apenas unos días después de los altercados registrados el pasado jueves en las inmediaciones del establecimiento. Centenares de vecinos se concentraron entonces en la zona al extenderse la creencia de que agentes de la Policía Nacional iban a trasladar al investigado para realizar una reconstrucción de los hechos en la panadería. La situación derivó en momentos de gran tensión y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con varios agentes heridos y al menos una detención.

La indignación vecinal ha ido creciendo conforme se han ido conociendo detalles de la investigación judicial sobre la muerte de David Salazar, vecino de 33 años de Suerte de Saavedra. El detenido permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza, investigado por un delito de homicidio después de haber confesado su participación en los hechos ante los investigadores y posteriormente ante la autoridad judicial.

Las pintadas aparecidas durante el fin de semana son el último reflejo visible de un malestar social que continúa muy presente en la barriada. Desde el hallazgo del cadáver y la confesión del investigado, numerosos residentes han expresado públicamente su consternación y su rechazo a lo ocurrido. Sin embargo, junto a esas muestras de dolor e indignación, también se han multiplicado los llamamientos a la serenidad y al respeto.

LCB

La familia pide "que se guarde respeto al dolor"

Precisamente la familia de David Salazar ha pedido de forma expresa que se evite cualquier actuación que pueda aumentar su sufrimiento en estos momentos. A través de un comunicado difundido en las últimas horas, padres, hermanos y demás familiares han solicitado que se respete su duelo y han reclamado prudencia tanto en la difusión de información como en la publicación de imágenes o detalles relacionados con el caso.

"Pedimos por favor que se guarde respeto al dolor", señalan de manera literal en el escrito. La familia añade que se debe "evitar cualquier información y detalles que solo incrementan el dolor de sus seres queridos con detalles innecesarios".

El mensaje concluye con una petición especialmente dirigida a la ciudadanía y a los medios de comunicación: "Por favor pedimos respeto al luto y al dolor que estamos viviendo".

Comunicado publicado en redes sociales por parte de la familia de David Salazar Expósito. / La Crónica

Mientras tanto, la investigación continúa abierta y la Policía Nacional mantiene diversas diligencias para completar el esclarecimiento de los hechos. En paralelo, la barriada de Suerte de Saavedra sigue tratando de recuperar la normalidad tras una semana marcada por la conmoción, las concentraciones vecinales y la enorme repercusión social de un crimen que ha sacudido a toda la ciudad de Badajoz.

Las pintadas aparecidas en la panadería evidencian que la tensión sigue lejos de disiparse, aunque tanto la familia de la víctima como distintas voces del entorno vecinal insisten en la necesidad de dejar actuar a la justicia y evitar comportamientos que puedan derivar en nuevos episodios de conflicto.