Revienta una gran tubería en el puente de la Universidad de Badajoz junto al hotel Río

Se registra un nuevo incidente en las tuberías del puente de la Universidad de Badajoz. En la mañana de este domingo una fisura en una tubería plástico reforzado con fibra de vidrio ha provocado la fuga de agua durante horas. Según ha podido conocer este diario, la fuga de agua comenzó antes de las 9.00 horas y duró horas.

Aqualia confirma que se trata de una rotura de uno de los conductos que cruzan el puente y que canaliza agua potable. Asimismo, desde la empresa que gestiona el agua en Badajoz señalan que el abastecimiento está garantizado.

Incidencia controlada

Tras recibir el aviso, los trabajadores de Aqualia han trabajado en la zona para evitar que el reventón siguiera haciendo verter litros de agua. A primera hora de la mañana la fuga ya tenía entidad e inundó algunos espacios debajo de los ojos del mencionado puente. Esto ha ocurrido a causa del gran volumen de la tubería, ya que su diámetro es de 60 centímetros.

El avance de la avería ha sido preocupante. Con el paso de los minutos la rotura ha ido aumentando y ha inundado parte de la calle que transcurre bajo el viaducto, parte del parque del río y los aledaños del hotel Río.

Varios reventones en los últimos años

Precisamente, este establecimiento hotelero ha sufrido en varias ocasiones los efectos de este tipo de acontecimientos porque este no es el primero de los reventones en esta infraestructura hidráulica. En la madrugada del 29 de noviembre de 2017 se rompió una tubería junto al mencionado negocio y afectó a varias dependencias. El gran volumen de agua llenó el palacio de cristal, las cocinas y otras zonas comunes como jardines y la piscina.

Esto se volvió a repetir dos años más tarde, concretamente el 15 de enero de 2019. En esta ocasión, los efectos fueron peores porque el reventón se produjo más cerca de la cabecera del puente lo que hizo que la inundación en el hotel afectara a más dependencias como varios salones de celebración.

Mejoras en la zona

Hace unos meses el ayuntamiento licitó la reparación de los codos de una de las tuberías principales de la red de abastecimiento de la ciudad que conectan los depósitos de la Luneta con los de Las Vaguadas. Con esta intervención que ejecutó Aqualia, se renovaban partes de las infraestructuras hidráulicas que atraviesan el puente para evitar problemas como los anteriormente mencionados.

Pese a estas mejoras en determinados puntos del conducto con este incidente se pone de manifiesto el mal estado de los mismos. En el pliego de condiciones de la licitación indicada recogían que se habían reparado en muchas ocasiones y que ante tanto "parche" la conducción "no admita más reparaciones". Esto genera una situación complicada para la propia red, porque como puntualiza el consistorio en el pliego "puede reventar una de las arterias principales del abastecimiento".

Imagen de la rotura de la tubería que cruza el puente de la Universidad de Badajoz. / Diego Rubio Paredes

Como ha podido comprobar este diario, la rotura de este domingo se ha producido al reventar uno de los anillos que refuerzan la seguridad de la tubería. Los operarios de Aqualia han controlado la incidencia "sin que se hayan producido daños materiales", indican.

Además, han garantizado el suministro a la población "mediante infraestructuras alternativas". Con esta actuación "el servicio se mantiene con total normalidad y sin afección para los usuarios", aseveran desde el gabinete de comunicación de la empresa.