"Siempre a la sombra del matador": los banderilleros reivindican su papel en Ecuextre 2026

La XVII Feria del Toro y el Caballo Ecuextre ha querido mirar este año hacia quienes sostienen gran parte del espectáculo desde un segundo plano. La exposición taurina central de esta edición, titulada 'Toreros de plata', rinde homenaje a los banderilleros y subalternos, con un recuerdo muy especial a Manolo Montoliu, uno de los nombres más admirados y respetados de la historia reciente de la tauromaquia.

José Manuel Calvo Bonichón, conocido como Manolo Montoliu, nació en Valencia y heredó la vocación taurina de su padre, el picador Manuel Calvo Montoliu. Tras una intensa trayectoria, encontró su lugar como banderillero de referencia en cuadrillas de figuras como Paco Ojeda, Antoñete, Víctor Mendes, El Litri o José María Manzanares. Maestro para varias generaciones, falleció el 1 de mayo de 1992 en la Real Maestranza de Sevilla mientras banderilleaba un toro de Atanasio Fernández. Su muerte conmocionó al mundo taurino y convirtió su figura en símbolo de entrega y profesionalidad.

José Manuel Montoliu, hijo de Manolo Montoliu, en la exposición 'Toreros de Plata' en la Feria del Caballo y el Toro Ecuextre de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Ese legado preside una exposición que reúne 26 vestidos de luces y objetos personales de toreros de plata. Entre ellos destacan las aportaciones de los extremeños Javier Valdeoro y Jesús Díez 'El Fini', junto al talaverano Fernando Sánchez, quienes no ocultaron su emoción durante la inauguración.

En valor "el trabajo callado"

"Es un espectáculo", resume Javier Valdeoro al contemplar la muestra. El banderillero pacense agradece "la sensibilidad que ha tenido la organización con los toreros de plata" y destaca que la exposición supone "un reconocimiento a la altura de la categoría". Para él, el homenaje a Montoliu tiene un significado especial porque "para nosotros es un referente".

Javier Valdeoro en la exposición 'Toreros de plata' en la Feria del Caballo y el Toro Ecuextre en Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Valdeoro también puso en valor que, después de 17 años de historia de Ecuextre, se visibilice "el trabajo callado" de quienes forman parte de las cuadrillas. "Es un orgullo para la profesión y para nosotros, que somos una gran familia y tan necesarios dentro del mundo del toro", afirma.

El traje elegido por el pacense tiene además una profunda carga personal. "Me lo hice después de una lesión muy importante que tuve en 2018", explica. Se trata de un vestido "sangre de toro y plata" diseñado por él mismo, con un árbol de la vida bordado que representa "las raíces de la familia" y la capacidad de sobreponerse a las dificultades.

"Es un trabajo de riesgo"

También emocionado se mostraba Jesús Díez 'El Fini'. "Muy contento por el reconocimiento que nos hacen a la profesión y sobre todo a la labor del banderillero", señala. El torero de plata pacense destaca además el valor sentimental de que la exposición se celebre en Badajoz: "Estoy muy orgulloso de que sea aquí, en mi tierra, con mi gente y en mi ciudad".

Jesús Díez 'El Fini' en la exposición 'Toreros de plata' en la Feria del Caballo y el Toro Ecuextre en Badajoz. / Jesús G. Hinchado

'El Fini' recuerda que el suyo es "un trabajo de riesgo" y muchas veces discreto. "Siempre tenemos que remar a favor del matador y estar un poquito a la sombra", reconoce. Por eso considera que la muestra "dignifica mucho más la profesión del torero de plata y del banderillero". Incluso asegura que "estamos viviendo una época dorada del toreo de plata y el reconocimiento es digno de ellos".

Su aportación a la exposición es un traje azul y plata con el que actuó por primera vez como banderillero en una corrida de toros en Madrid. "Tuve la suerte de desmonterarme con ese traje y lo guardo con mucho cariño", recuerda.

Para Fernando Sánchez, presente también en la muestra, participar en este homenaje supone "un privilegio". "Manolo Montoliu es un Dios para mí, ha sido mi referente y mi espejo", afirma. El subalterno elogia además la iniciativa impulsada por Ifeba: "No había visto nunca una exposición así y me he quedado sorprendido".

Fernando Sánchez en la exposición 'Toreros de plata' en la Feria del Caballo y el Toro Ecuextre de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

La exposición 'Toreros de plata' se ha convertido así en uno de los grandes atractivos de Ecuextre 2026 y en un reconocimiento largamente esperado para quienes, como Manolo Montoliu y tantos otros, hicieron de la plata una forma de entender el toreo desde la entrega, la verdad y el compromiso.