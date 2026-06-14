La Crónica de Badajoz

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VÍDEO | Indignación por conducción temeraria de unos jóvenes en Badajoz

Un vídeo grabado en el puente Real de Badajoz y difundido en redes sociales durante las últimas horas ha generado una oleada de reacciones entre los usuarios por la peligrosa maniobra protagonizada por un joven motorista. En las imágenes, compartidas por los propios jóvenes en Instagram, puede observarse cómo uno de los conductores circula realizando un caballito, con la rueda delantera elevada e incluso de pie sobre el vehículo. Este vídeo ha generado la indignación colectiva y algunos de los usuarios ha decidido compartir las imágenes para denunciar dichas conductas.

La secuencia, compartida por Miguel Ángel Rivas en Facebook, ha provocado numerosas críticas por el riesgo que este tipo de comportamientos supone tanto para el propio conductor como para el resto de usuarios de la vía. El puente Real es una de las principales conexiones viarias de la capital pacense y soporta diariamente una elevada intensidad de tráfico, especialmente en determinadas franjas horarias. Más información