VÍDEO | Así ha sido la procesión del Corpus Christi de Badajoz 2026
Badajoz ha vuelto a convertir sus calles en un templo al aire libre con la celebración del Corpus Christi, una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico y una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Cientos de fieles han acompañado este domingo al Santísimo Sacramento en una solemne procesión que ha recorrido el Casco Antiguo tras la eucaristía celebrada en la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista.
La ceremonia religiosa principal, presidida y celebrada en la catedral metropolitana de Badajoz por el arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor José Rodríguez Carballo, ha concluido a las 20.20 horas. Apenas unos minutos después, una docena de costaleros ha tomado posiciones junto al paso que transportaría la Custodia para preparar el inicio de la procesión.
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