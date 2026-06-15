Más de 11 millones de euros para crear empleo público en la provincia de Badajoz: así es el plan de la diputación para 2026 y 2027

Más de 11 millones de euros. Es la cantidad que la Diputación de Badajoz pone a disposición de los 180 ayuntamientos y entidades locales de la provincia con cargo a su Plan de Empleo Provincial 2025/2026.

Las bases están publicadas hoy lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (BOP) y han sido presentadas por la presidenta de la diputación, Raquel del Puerto, acompañada de Manuel Gómez, que es el diputado responsable del Área de Formación y Capacitación para el Empleo. A partir de mañana, los 165 municipios y las 15 entidades locales de la provincia podrán presentar sus solicitudes, hasta el próximo 30 de junio. No obstante, para que ninguno se quede atrás, desde la diputación se pondrán en contactos con todos para informarles de la apertura de la convocatoria, de los plazos y de cualquier duda que pueda surgir. Además, se les ofrecerá "acompañamiento activo" para asegurar que ninguna localidad se queda fuera.

El plan aplica la concurrencia no competitiva para recibir estas subvenciones. Eso significa que existe crédito suficiente para todos los beneficiarios y ninguno se queda fuera, salvo que no entreguen los documentos. El criterio aplicado en el reparto es el número de habitantes. Pero se ha establecido un mínimo, de manera que los municipios con menos de 5.000 vecinos percibirán una cuota fija de 48.546 euros, que suponen un 9% más que el año pasado. Les va a permitir que puedan contratar al menos a dos personas a jornada completa. 158 municipios de los 180 entran dentro de esta horquilla de población, un 87,8% del total, que reciben un 69,4% de todos los fondos. Mientras que el resto de municipios de más de 5.000 habitantes reciben una asignación proporcional a su población, con un límite máximo de 579.124 euros. Las cantidades para cada municipio se pueden consultar ya en el BOP.

Estos 11.053.371 euros con los que está dotado el plan son un 9,01% más que el anterior, o lo que es lo mismo: suponen un incremento de 913.583 euros, que están disponibles para este año. Los ayuntamientos no tienen que cofinanciarlo, de manera que con la cantidad que aporta la diputación se tienen que cubrir todos los gastos de la contratación, que debe ser como mínimo de media jornada, sin límite temporal y al menos la mitad de los empleos deben ocuparlos mujeres, para mejorar la empleabilidad femenina. Los ayuntamientos deciden qué método y proceso de selección establecen, ajustados a los principios de transparencia, igualdad y publicidad que rigen la contratación pública. Del Puerto ha señalado que las cifra del paro en la provincia indican que se requieren medidas para fomentar la creación de empleo, pues a 31 de mayo había 40.238 desempleados, el 66,66% mujeres.

1.500 empleos

Con este plan, según ha destacado la presidenta, no solo se pretende dinamizar la creación de empleo en la provincia y contribuir de este modo a fijar la población de los pueblos, sino además ayudar a los ayuntamientos a mejorar la cobertura de sus servicios públicos. La diputación calcula que se crearán 1.500 empleos (con los planes anteriores se hicieron 1.300 en 2024 y 1.400 en 2025). Se han movilizado casi 20 millones de euros. En 2024 se acogieron 158 municipios y 179 en 2015. Solo uno no recibió la subvención: Medellín.

El calendario de la ejecución del plan se ha establecido a partir de las peticiones de los ayuntamientos, según la presidenta, para ajustarse a la realidad y a las necesidades. Así, se han introducido algunos cambios, como el adelanto de su puesta en marcha a junio. Este Plan de Empleo se desarrollará en el segundo semestre de 2026 y el primero de 2027.

Del Puerto ha mencionado que desde que este plan se puso en marcha en 2024 el presupuesto se ha ido incrementando cada ejercicio. El plan se financia con recursos propios, sin necesidad de endeudamiento "preservando la estabilidad financiera" de la diputación. Que haya ido creciendo se justifica en la apuesta por propiciar la creación de empleo en el mundo rural. La presidenta ha hecho un llamamiento a los ayuntamientos para que tengan en cuenta los plazos y no demoren la entrega de la documentación para evitar que se queden fuera de esta convocatoria. De los 11 millones de euros, 728.000 se destinan a las 15 entidades locales menores, que "son las que más lo necesitan para mantener sus servicios y para seguir fijando población".

Esta subvención se dedicará a contratar preferentemente personas desempleadas y demandantes de empleo para cubrir servicios de competencia municipal gestionados directamente. Los contratos deben estará desde el 15 de junio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

El pago de las subvenciones se realizará una vez que se tenga la resolución definitiva de todas las solicitudes. El segundo pago se hará en el primer trimestre de 2027. Posteriormente, todas las entidades beneficiarias deben presentar la justificación. Tienen de plazo hasta el 30 septiembre de 2027.