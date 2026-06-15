Las atracciones del ferial de Badajoz funcionarán hasta el segundo domingo a las 22.00 horas

Badajoz celebra diez días de feria y es literal: desde el viernes 19 hasta el domingo 28 de junio, porque ese último día seguirán funcionando las atracciones infantiles del recinto ferial hasta las 22.00 horas, como se viene permitiendo los últimos años a petición de los feriantes.

Así lo recoge el bando de alcaldía publicado este lunes, que regula las condiciones de la celebración en la Feria de Día del Casco Antiguo y los accesos al recinto ferial.

Para la Feria de Día, el ayuntamiento incide en que la celebración puede tener impacto en las condiciones de vida de los residentes, por eso se establecen unas normas que conjuguen los intereses de los hosteleros con los de los vecinos. En este sentido, el horario de la Feria de Día se limita desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. A esa hora, los establecimientos que hayan colocado barra en el exterior, deberán retirarla.

Recipientes desechables

Las barras se instalarán sin anclajes y en ellas solo se podrán servir bebidas en recipientes desechables, pues está prohibido el uso de vidrio en las barras exteriores. Sí se podrá utilizar en los veladores. Los bares son responsables de la limpieza de su zona de influencia. No se pueden colocar escenarios junto a los locales, pero sí en la plaza de España, la plaza Alta y la de la Soledad, a instancia de asociaciones del tejido empresarial. Son los tres espacios donde están permitidos.

Sin perjuicio de que se pueda autorizar música ambiental centralizada durante el horario acordado, los hosteleros que tengan permitida música en su licencia, podrán tenerla en el interior de los locales, con las puertas cerradas.

El bando recoge que dentro del horario de la Feria de Día se pueden organizar actuaciones en las calles, como charangas, que debe autorizar el ayuntamiento. También se pueden decorar con banderines, que deben ser retirados al día siguiente de terminar la feria.No se pueden instalar carpas ni toldos distintos a las sombrillas y cerramientos habituales. En los mostradores de la calle no se podrán usar hornillos, calienta tapas o barbacoas, que desprendan gases, olores o grasas.

Transporte público

El bando de alcaldía también se refiere a los accesos al ferial. Existen dos: por la avenida de Elvas y por la Ronda Sur. No obstante, el ayuntamiento aconseja utilizar el transporte público. En caso de tráfico intenso, se desviará por la autovía A-5 para garantizar el acceso a los servicios de urgencia.

En cuanto al botellón, como todos los años, se permite en el exterior del ferial, pero en ningún otro lugar de la ciudad está autorizado el consumo de alcohol en la vía pública, salvo en terrazas y veladores y en el espacio interior del recinto ferial destinado a la concentración de público de las casetas y las atracciones.

Por otro lado, el bando recoge el horario de las casetas del ferial, que deben cerrar a las 7.00 de la mañana, como muy tarde, salvo las vísperas de domingo y festivo, que podrán permanecer abiertas una hora más, hasta las 8.00 de la mañana.Esos días serán el 20, el 23 y el 27 de junio.