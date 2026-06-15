Badajoz permitirá el consumo de alcohol en el exterior del recinto ferial durante la feria

Este viernes arranca una de las citas más esperadas del calendario pacense: la Feria de San Juan. Con motivo de su inicio, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha dictado una serie de pautas dirigidas tanto a hosteleros como a ciudadanos con el objetivo de garantizar que la participación colectiva se desarrolle en un "marco de respeto, tolerancia, concordia y seguridad".

El consorcio ha diseñado un plan que pone en su primer foco de atención en el flujo masivo hacia el recinto ferial y, en segundo término, en la ordenación de las actividades de la Feria de Día en el Casco Antiguo de Badajoz.

Plan de acceso en el recinto ferial

Para evitar el colapso ante la gran afluencia de vehículos y personas hacia el recinto ferial, y garantizar la libre circulación de los servicios de emergencia, se han dispuesto unas normas de tráfico y tres niveles de actuación que se activarán en función de la intensidad de la circulación.

El ferial dispondrá de dos accesos: desde la avenida de Elvas y desde la carretera de Olivenza. No obstante, desde la alcaldía se recuerda que la mejor forma de desplazarse es utilizando el transporte público de autobuses urbanos y el servicio de taxis para evitar la masificación de vehículos particulares.

En el bando se determina que, en caso de que la intensidad del tráfico en la avenida de Elvas llegue a ser muy elevado, se procederá a desviar de forma obligatoria la circulación por la autovía A-5. Esta medida busca blindar y garantizar el acceso prioritario de los servicios de emergencia, tales como ambulancias, policías o bomberos.

Como medida de excepción, el ayuntamiento habilita como espacio dedicado al ocio el exterior del recinto ferial, lugar específico donde sí se permitirá el consumo de alcohol en la vía pública. En contraposición, se recuerda la prohibición de realizar botellón en el resto de la ciudad quedando la ingesta de alcohol limitada a las terrazas, veladores y al interior del recinto ferial -zona de casetas y atracciones-.

En este sentido, las casetas tienen fijado su cierre a las 07.00 horas. Sin embargo, podrá prolongar su actividad una hora más -hasta las 08.00 horas- las vísperas de domingo y festivo, concretamente los días 20, 23 y 27 de junio. Por su parte, las atracciones autorizadas podrán operar hasta las 22.00 horas del domingo día 28.

Feria de Día en el Casco Antiguo

Con el fin de conciliar los intereses de los hosteleros y el derecho al descanso de los residentes den centro histórico, la Feria de Día se someterá a unas reglas de convivencia estrictas. Esta se celebrará desde el sábado día 20 al sábado 27 de junio, en horario de 12.00 a 20.00 horas. A esta hora, los establecimientos deberán cerrar por completo la barra exterior, retirando tanto las bebidas como la propia estructura al interior del local. Fuera de ese horario, los locales funcionarán según su licencia habitual.

Solo se autorizarán barras exteriores en calles peatonales -o cortadas al tráfico- cuya anchura no sea inferior a tres metros, garantizando siempre un pasillo de al menos dos metros para peatones y emergencias. Las estructuras de las barras serán de aluminio o material inoxidable, sin anclajes al suelo, y con unas medidas máximas de seis metros de largo por 1,5 metros de profundidad. Estas no podrán obstruir el acceso al local ni a sus servicios. En calles peatonales de ocho metros o más de ancho, se permitirán barras enfrentadas dejando un pasillo central de, al menos, cuatro metros. Si la calle mide menos de esos ocho metros y hay locales enfrentados, se repartirá el espacio según la línea de fachada, pudiendo alinearse ambas barras a un solo lado. Además, todas deberán seguir la misma línea estética para no desentonar con el Casco Antiguo.

Queda prohibido instalar en la zona exterior hornillos, calentadores, barbacoas o elementos que desprendan gases, olores o grasas. Asimismo, se veta la colocación de escenarios o plataformas para actuaciones -solo se permitirán en Plaza de España, Plaza Alta y Plaza de la Soledad a petición de asociaciones empresariales- y la instalación de carpas o toldos -solo cerramientos o sombrillas autorizadas-.

Por otra parte, no se podrá despachar vidrio en las barras de la calle, por lo que las bebidas deberán servirse en recipientes desechables. En cambio, en zonas de veladores e interiores sí se permite su uso. Además, los hosteleros serán responsables de la limpieza de su zona pública, debiendo colocar papeleras y no pueden modificar ni los precios ni la calidad de su oferta habitual, debiendo exhibir un cartel con los precios en una zona visible.

Respecto a la música, el ayuntamiento podrá autorizar su emisión. Los locales con licencia solo podrán ponerla en su interior y con las puertas cerradas. El bando detalla que habrá actividades de animación como charangas y decoración con banderines festivos, los cuales deberán ser retirados por los locales al terminar la feria. Si no se retiran en 48 horas, lo hará el Ayuntamiento de Badajoz cargando los costes al establecimiento.

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Para que las reglas se cumplan, la Policía Local será la encargada de vigilar el cumplimiento de la normativa, quedando facultada para levantar actas de denuncia y adoptar medias necesarias para garantizar el orden y el correcto desarrollo de la feria de San Juan 2026.