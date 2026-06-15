Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz se movilizan para recuperar la feria de día

Con la feria de San Juan a las puertas de comenzar, el debate sobre el lugar de celebración de las fiestas vuelve a ponerse sobre la mesa. Mientras el grueso de las celebraciones se desplaza hacia el recinto ferial ubicado a las afueras, el corazón histórico de Badajoz se resiste a quedar en el olvido.

Para evitar la caída y dotar de energía las calles del centro durante los días de fiesta, la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo de Badajoz -Aecab- ha preparado una programación con la que pretenden la dinamización comercial cultural y gastronómica del 19 al 27 de junio. Un regreso por todo lo alto que llega cargado de espíritu reivindicativo para demostrar que la feria también se vive, se disfruta y se saborea en centro histórico.

El presidente de la asociación, Emilio Vahí, se muestra tajante ante la situación actual y la pérdida de identidad de las fiestas en el barrio: "Queremos que vuelva la feria de día. Esto parece la feria de Elvas y no la de Badajoz", afirma con rotundidad en referencia al traslado de casi toda la actividad por parte del ayuntamiento al recinto ferial. Tras el parón obligado por la crisis sanitaria desde 2020, los empresarios han dedicado dar un paso al frente para recuperar el terreno perdido: "A raíz de la pandemia dejamos de hacer este tipo de actividades y ahora hemos vuelto con una apuesta fuerte, como antiguamente".

Un oasis peatonal, seguro y con sombra

Frente a la necesidad de desplazarse en vehículos o transporte público hasta el recinto ferial, desde la Aecab recuerdan las inmensas ventajas que ofrece el centro histórico. "Estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar la feria en el centro. Aquí no hay que coger el coche, se viene andando, son calles peatonales y contamos con bastante sombra", defiende Vahí, poniendo en valor la comodidad y la cercanía.

Esta campaña no es solo una alternativa de ocio, sino un salvavidas estratégico para el comercio y la hostelería tradicional de la zona. Al programar conciertos acústicos, mercados y espectáculos de música en las franjas de mañana y tarde, la Aecab aspira a consolidar su zona para aquellos pacenses que deseen vivir la feria en una zona cercana. Por ello, invitan a vecinos y turistas a pasear por los rincones más emblemáticos del barrio y a consumir en los negocios locales antes de que la actividad se desplace al recinto ferial por la noche. Además, los comercios de la zona decorarán sus escaparates con motivos florales, abanicos, mantones de manila, entre otros, para crear un mayor ambiente de feria.

Ritmo y folclore para animar

La propuesta de la Aecab se distribuye a lo largo de nueve días de celebración, que incluye actuaciones gratuitas en la calle. El pistoletazo de salida será el viernes 19 de junio a las 19.30 horas con la percusión de Batala Badajoz, que estará en la calle Francisco Pizarro llenando el entorno de ritmo y color.

El primer fin de semana arrancará el sábado día 20 a las 11.00 horas con un tradicional rastro de antigüedades enmarcado en el Puro Flamenco. Con motivo de este, a las 19.30 horas pero del martes, la plaza de España se llenará de música con un espectáculo de flamenco, convirtiéndose en la antesala perfecta para celebrar la noche de San Juan.

En el tramo final de las fiestas, el día 26 -viernes- a las 12.00 horas, el artista oliventino Flako Rodríguez ofrecerá un concierto en las escaleras de la calle Felipe Checa, ideal para amenizar el aperitivo. Finalmente, como broche de oro, el sábado, penúltimo día de feria y último de actividades en el Casco Antiguo, la charanga Los Despistaos protagonizará un divertido pasacalles por todo el barrio. Este comenzará a las 18.30 horas y llevará la alegría a todos los rincones.

Actuaciones y mercado en el Casco Antiguo de Badajoz. / Cedida

Ruta Gastronómica 'Plato de Feria'

El plato principal de la programación lo pondrá la recuperación de la ruta gastronómica Plato de Feria. Siete emblemáticos establecimientos del Casco Antiguo ofrecerán una tapa especial diseñada para la ocasión, a la que acompañará una cerveza bien fría para evitar las altas temperaturas. Sin embargo, desde la asociación no se han limitado a replicar el pasado, sino que se han adaptado a los nuevos tiempos: "Antes eran solo jamón o gambas para que los bares tuviesen facilidades. Ahora, hemos innovado y cada bar participa con una tapa diferente". El conjunto tendrá un precio único de seis euros, y pretende fomentar un tapeo de calidad y accesible a todos los bolsillos.

Cervecería Pepe Jerez: Ensaladilla de langostinos

Ensaladilla de langostinos El Carmen Gastrobar: Patatas alioli.

Patatas alioli. Miss Sabores: Ensaladilla de huevos fritos con gambas al ajillo.

Ensaladilla de huevos fritos con gambas al ajillo. Casa Rosendo: Trampantojo de huevos de feria.

Trampantojo de huevos de feria. La Bodeguita de Tetín: Pan bao de oreja picantona.

Pan bao de oreja picantona. La Doña Gastrobar: Tortilla de patatas rellena.

Tortilla de patatas rellena. De Par en Pah: Huevos rotos con prueba de salchichón.

Ruta gastronómica 'Plato de Feria'. / Cedida

Críticas al consorcio: "No han ayudado"

Según defiende Vahí, este programa contrasta con una falta de apoyo institucional. Lejos de ver una estrategia conjunta para potenciar la feria de día en Badajoz, el presidente ha mostrado el desinterés por parte del ayuntamiento que sufren desde hace casi una década: "El Ayuntamiento de Badajoz no ha mostrado colaboración, no han dado dinero, solo han aprobado los permisos para realizar las actividades. Están en contra de celebrar la feria aquí desde hace ocho años".

Por su parte, el ayuntamiento, a través del bando para la feria de día en el Casco Antiguo, ha señalado que las actividades industriales que se celebrarán "tienen una elevada afluencia de personas" que "causan también impacto en las condiciones de vida de los residentes". Por ello, ha pedido que se intenten "conciliar ambos intereses para que los días de fiesta sean motivo de disfrute para todos en general".

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Pese a ello, el tejido empresarial del Casco Antiguo de Badajoz ha puesto sobre la mesa un programa diseñado para el disfrute del ciudadano. La Aecab se ha rebelado para demostrar que el alma de las fiestas sigue perteneciendo a sus calles y que pretende convertirse en una parada obligatoria y llena de vida para disfrutar de San Juan con todo el sabor y buen ritmo.