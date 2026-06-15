'Todos los colores', el debut de la extremeña Beatriz de Silva que muestra la discapacidad como pocas veces se ha visto en el cine

Nacida en Cáceres y criada en Badajoz desde que tenía apenas un año, Beatriz de Silva acaba de dar el salto al largometraje con 'Todos los colores', una comedia adolescente irreverente, gamberra y con fondo social que ya puede verse en algunos cines de España. Sin embargo, de momento, no llegará a las salas de Badajoz, donde Conquistadores y Yelmo han optado por programar otros títulos.

La película, producida por Atresmedia, está protagonizada por Mafalda Carbonell, Silvia Abril y la campeona paralímpica Eva Moral. Se trata de la ópera prima de esta joven directora, que ya había destacado en el cortometraje con trabajos como "Tula" y "Lyuba".

Mafalda Carbonell interpreta a Belén, una joven de fuerte personalidad, acostumbrada a liderar, que se enfrenta a un futuro incierto en su último año de instituto. A través de ella, el público se adentra en ese torbellino emocional que son los 17 años: los cambios, los miedos, la amistad, el despertar afectivo, la búsqueda de identidad y la necesidad de encontrar un camino propio.

En ese proceso, Belén descubre el atletismo en silla de ruedas, una experiencia que transformará su relación con el cuerpo, con sus límites y con su manera de mirar el mundo. "Es una historia de adolescentes, la mítica que todos conocemos, pero contada desde una perspectiva un poquito diferente", explica Beatriz de Silva.

La cineasta subraya que su intención no era hacer una película "panfletaria", sino mostrar una realidad con naturalidad. "El hecho de que una película con una protagonista en silla de ruedas no vaya de la silla de ruedas es el principal valor", señala. Para De Silva, la inclusión más potente es aquella en la que la discapacidad "no se convierte en el tema principal", sino en una cualidad más del personaje.

El cartel de la película. / Cedida

Junto a Mafalda Carbonell, el reparto cuenta con la popular actriz Silvia Abril, que interpreta a la madre de Belén, y con Eva Moral, campeona paralímpica, en el papel de Laura, una atleta que ejercerá como entrenadora y mentora de la protagonista. "Laura es quien le descubre el mundo del atletismo y también la anima a perderle miedo a explorarse a sí misma", apunta la directora.

El elenco se completa con Claudia Mora, Amalia Martos, Carlota Jiménez, Iván Luengo, Israel Arpa, Javier Tolosa y Edu Rejón. Además, la actriz Leonor Lavado realiza una colaboración especial en la película.

Aunque la historia tiene una fuerte conexión emocional con Badajoz, el rodaje se llevó a cabo en Madrid. De Silva explica que las circunstancias de producción, el origen del reparto principal y la edad de la protagonista durante la grabación hicieron más viable realizar la película allí.

El origen de la película

La directora comenzó a escribir el guion a partir de una experiencia. Durante su infancia y adolescencia tuvo amigas con discapacidad, una realidad que, según afirma, apenas encontraba representada en el cine. "Al ver que no se hacen películas donde son protagonistas, me chocaba un poco y dije: a lo mejor puedo escribir algo para reflejar una realidad que yo he vivido", recuerda.

Para documentarse, contactó en Badajoz con Jesús Gumiel, presidente de Cocemfe, que le facilitó el encuentro con jóvenes extremeñas con discapacidad. Aquellas conversaciones fueron fundamentales para dotar de verdad al guion. "Me contaron sus experiencias, cómo viven ellas la discapacidad, y gracias a eso luego salió el guión", explica.

La cineasta presentó ayer la película en un pase especial en los Cines Conquistadores para amigos, familiares y personas que participaron en el proceso de documentación. Para ella, regresar a Badajoz con esta historia ha tenido un valor muy personal. "Ha sido como reencontrarme con esa yo adolescente que tuvo que dejar Badajoz, cuando estudiaba en el colegio Puertapalma", reconoce.

Sin estreno en Badajoz, por ahora

Aunque 'Todos los colores' ya se ha estrenado en alrededor de 50 cines de España, por ahora no podrá verse en ninguna sala de Badajoz. La directora explica que la distribuidora contactó con los cines, pero finalmente en Extremadura han preferido apostar por otras películas.

"Es una pena que en Extremadura los cines hayan preferido optar por otras películas", afirma De Silva. No obstante, anima al público interesado a pedirla directamente en sus salas. "Los cines proyectan las películas que creen que la gente va a ir a ver. Si de repente ven que hay interés, a lo mejor la proyectan", señala.

La película sí puede verse en ciudades como Madrid, Barcelona, Murcia, La Coruña o Bilbao, entre otras. Su permanencia en cartelera dependerá ahora de la respuesta del público y de la competencia con otros estrenos.

Beatriz de Silva, de 28 años, se muestra satisfecha con la acogida de su primer largometraje: "Estoy muy contenta. La gente se está riendo mucho y creo que la película cumple también una función social sin ser un panfleto", asegura.

Aunque está pensada para un público joven y recomendada para mayores de 16 años por su tono gamberro y su lenguaje directo, la directora destaca que también está funcionando entre espectadores adultos. "Conectan con ese adolescente del pasado que fueron ellos y también les sorprende ver cómo son los jóvenes ahora", concluye.

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Beatriz de Silva, junto a Jesús Gumiel, después de presentar la película en Cocemfe Badajoz. / Cedida

Para quienes no puedan verla en cines, la directora avanza que 'Todos los colores' llegará a Netflix a partir de octubre.