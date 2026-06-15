USO considera "abusivo" el ERTE anunciado en el ecoparque de Badajoz

Hace casi un mes, la empresa que gestiona el ecoparque de Badajoz, FCC, anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) en las instalaciones coincidiendo con las obras de ampliación. Entonces los sindicatos desconocían en qué se iba a traducir. Ahora ya lo saben, al menos eso dice USO, que considera que es «abusivo» y además, según denuncia a través de un comunicado, puede existir «fraude».

El ERTE de la planta de residuos urbanos de Badajoz está en fase de negociación y se han celebrado tres reuniones «en las que la empresa solo ha aceptado las pretensiones sociales más intrascendentes», según USO, que considera que la propuesta supone «un desequilibrio totalmente injustificado a favor de la adjudicataria».

El sindicato asegura que FCC pretende enviar al Servicio Público de Empleo a casi un 40% de los trabajadores «sin mejora alguna respecto a lo que les corresponde legalmente». Y además, según USO, lo hace sin que sus ingresos se vean afectados. El sindicato ha solicitado información a la Consejería de Hacienda sobre esta situación, pero todavía no ha recibido respuesta.

USO quiere saber si la Junta de Extremadura va a descontar algo de su facturación durante la paralización de una parte del servicio, como se ha previsto durante el desarrollo de las obras. «En la plataforma pública del contrato no se indica nada al respecto, por lo que damos por descontado que la empresa va a mantener el 100% de los ingresos, que no olvidemos que proceden de dinero público», señala Víctor Arnelas, coordinador regional de la Federación de Industria en USO Extremadura. Según este sindicato, de ser así, supondría «el enriquecimiento ilícito» de FCC, cuando el objeto de los ERTE es ayudar a empresas en dificultades económicas.

Por otro lado, en USO creen que técnicamente se pueden acometer las obras en la planta sin pausar la actividad, pero la empresa no ha demostrado que no exista alternativa que sea más viable y menos lesiva para los trabajadores y para el sistema de protección.