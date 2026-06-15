Fundación Caja Badajoz ofrecerá mas de 120 actividades en su 'Verano para todos'

Fundación CB ya tiene ultimado su ‘Verano para todos’. A lo largo de julio y agosto ofertará más de 120 actividades dentro de la sexta edición de su programa estival, ya consolidado y que este año se presenta como el más ambicioso hasta la fecha, con más de 7.000 plazas en total. Este año, por primera vez, el proyecto se amplía a sus centros de Mérida y Zafra, donde se desarrollarán sus campus matinales.

Las propuestas, que combinan cultura, educación, deporte, creatividad, bienestar y ocio saludable y se dirigen a públicos de todas las edades, han sido presentadas este lunes por el director general de Fundación Caja Badajoz, Iván Manzano, la subdirectora, Lali Viviens, y el programador cultural de la entidad, Tomás Parejo.

La oferta se divide en tres grandes áreas. La primera es el ‘Espacio Sénior’, para mayores de 55 años, que estrena las dinámicas intergeneracionales ‘AbuAventuras’ y mantiene el curso de alfabetización digital ‘Te presento a tu móvil’ y las sesiones de aquagym.

La segunda, denominada, ‘Minicreadores’, tiene como objetivo, además de divertir y formar a los niños, ayudar a conciliar la vida familiar y laboral. Así, se ha reforzado la oferta de campamentos y habrá actividades infantiles basadas en la metodología pedagógica Steam, como ‘Game Makers’ o ‘Literatura comestible’, donde se unen literatura y comida, y gastrotalleres, donde aprenderán a elaborar recetas de La Raya.

Los campamentos matinales se renovarán semanalmente y se irán alternando entre la calle Montesinos y los jardines de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab).

A ellos se sumarán el ya tradicional Campus Integrateam, centrado en el deporte y el uso de la bicicleta, y los Campamentos de Respiro Familiar en colaboración con Plena Inclusión, un proyecto que se detallará mas adelante y por el que pasarán entre 400 y 500 personas con discapacidad.

La última área es el ‘Espacio Bienestar’, orientado a la salud física y mental de los adultos mediante sesiones de yoga, meditación y ‘mindfulness’.

Una de las grandes novedades transversales de este año es la aplicación del "sello inclusivo" en el 100% de la programación. Desde la organización han hecho hincapié en que no se diseñarán actividades exclusivas para personas con discapacidad, sino que se facilitarán los apoyos necesarios para que se integren de forma real en cualquiera de los talleres.

Del fado al pop nacional: la oferta musical

El apartado de entretenimiento y música en directo se dividirá este año en dos grandes bloques. Por un lado, la Rucab acogerá en sus jardines las "Noches Musicales", con una programación de corte más clásico donde actuarán el destacado fadista portugués Francisco Moreira, Ostalinda Suárez con su cuarteto flamenco, el grupo Los Furriones, con su repertorio de boleros, el proyecto de Lolo Iglesias 'Recordando a Chavela Vargas' y la cantante de copla Pilar Boyero.

Por otro lado, la propuesta mas novedosa y juvenil de la temporada será el festival "Sunset Life". Se celebrará cada jueves en la terraza de la sede de Fundación CB en Montesinos, de forma que los conciertos coincidan con la puesta de sol para formar una experiencia completa. Este escenario contará con figuras de relevancia regional, como Selene Cidoncha; de relevancia local, como el grupo Estanco 72; y artistas nacionales como Nena Daconte o Blanca Paloma, entre otros.

Finalmente, los organizadores han recordado que el tradicional Cine de Verano regresará este año con una presentación propia en el teatro López de Ayala y mantendrá el simbólico precio de un euro, siendo la única actividad que no será totalmente gratuita.

Todas las actividades que requieren inscripción previa, algunas individualmente y otras para un máximo de dos personas, deberán reservarse de manera online a través de la página web de la Fundación CB.

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En los conciertos, la entrada será libre hasta completar el aforo.