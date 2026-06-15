El grupo de teatro El quinto pino representa 'Un nuevo servidor' en Ámbito Cultural de Badajoz

La sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz acoge este lunes la obra de teatro 'Un nuevo servidor' representada a cargo del grupo pacense 'El quinto pino'.

La cita tendrá lugar este lunes a las 20.00 horas en la sexta planta del mencionado centro comercial.

Un sainete cómico

La pieza teatral es un sainete cómico de un solo acto. La obra gira en torno a un embarazo fingido que desata una cadena de enredos, malentendidos y situaciones disparatadas por lo que la diversión durante la tarde está más que asegurada.

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El elenco que pondrá en escena 'Un nuevo servidor' está formado por Marce Núñez Arcos, Antonia Marchena Gallego, Francisco Miranda Cabezas y Juan Antonio Menor Salgado.