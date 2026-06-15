La hostelería de Badajoz se queda huérfana: fallece Pepe Jerez

La hostelería de Badajoz queda desde hoy un poco más huérfana por el fallecimiento del mítico empresario Pepe Jerez. José Jerez Boza nació en 1942 en Badajoz y se jubiló en 2008.

Este pacense puso en marcha varios negocios de renombre en el Casco Antiguo de Badajoz. El último fue la cervecería que aún lleva su nombre y que se ubica en la céntrica plaza de España.

Toda una vida tras la barra

Comenzó a trabajar en el mundo de la hostelería cuando era un niño. Con 11 años se puso por primera vez detrás de la barra de la cafetería Veracruz. Tras este establecimiento pasó al famoso quiosco de la plaza de España, que se ubicaba frente a la sede actual de Aqualia.

Poco después, abrió junto a su compañero Vicente el bar Pichi. Era un pequeño local en la calle Zurbarán. En 1994 inauguró en la plaza de España el 'Pepe Jerez'. Este negocio junto con La Ría, Los Valencianos y el Lisboa era uno de los más frecuentados. Los que conocieron a Pepe en aquella época señalan que esta era una cafetería que daba servicio a "funcionarios, políticos y turistas que pasaban a diario por la plaza", según recoge Pedro Calvo en su blog de personajes de Badajoz. Así, recuerda que su filosofía era que "no basta con poner un café o echar una cerveza, hay que saber atender al público".

"Emprendedor, valiente y adelantado"

En 2008 se jubiló. La cervecería continuó en funcionamiento con distintos nombres: Bar León, Bar El Mundial y, de nuevo, Cervecería Pepe Jerez. El actual propietario es Carlos Durán, que comenzó a regentarlo en octubre de 2015. Cuando tomó las riendas del establecimiento el anterior propietario ya había recuperado el nombre y Durán no dudó en mantenerlo. "Con el fallecimiento de Pepe Jerez se pierde un señor que fue emprendedor, valiente y adelantado a su tiempo", detalla Durán. Este empresario pacense habla sobre su compañero fallecido y afirma que "tuvo gran visión hostelera y lo plasmó a lo largo de su historia como empresario y trabajador del sector.

Primera fotografía que se tomaron Carlos Durán (i) y Pepe Jerez cuando el primero tomó las riendas de la cervecería de la plaza de España de Badajoz. / La Crónica

Dos fueron los pilares de la vida de Jerez: "Fue un señor que disfrutó mucho del trabajo y de su familia superunida", afirma Durán que reconoce que siempre "ha sido un gusto compartir tiempo con ellos". Así, recuerda cómo han celebrado durante años el cumpleaños del empresario en el local que él inauguró: "Siempre tenían el gusto de hacer su cumpleaños en el Pepe Jerez y para mí era un honor".

"Gran persona, gran trabajador y muy disfrutón"

El mítico Pepe Jerez junto a Carlos Durán, actual propietario de la cervecería que lleva su nombre en la plaza de España de Badajoz. / La Crónica

Carlos Durán asevera que el legado del empresario octogenario siempre debería perdurar: "Era una persona de la que siempre tenía que aprender para que sus formas y su don de gente no muera nunca y se mantenga de generación a generación". Tuvo el honor de conocerlo en las distancias cortas y lo define como una "gran persona, un gran trabajador, muy disfrutón de su trabajo y con su don de gentes que lo hizo ser muy querido y conocido por muchas generaciones de pacenses".

Del mismo modo, sentencia que para él es "un orgullo poder conservar y perdurar con su nombre puesto porque desde el principio pensamos que merecía la pena por el recuerdo que él dejó".

Sus restos están siendo velados en el tanatorio Puente Real de Badajoz. En la capilla de las mencionadas instalaciones se celebrará su funeral el martes 16 de junio a las 10.00 horas.