FORMACIÓN
El IV Stage Internacional de Judo Ciudad de Badajoz se consolida como referente
El encuentro se ha celebrado durante cuatro días en el pabellón de La Granadilla
Ha contado con las olímpicas María Bernabéu Avomo y Conchi Bellorín
El IV Stage Internacional de Judo Ciudad de Badajoz ha concluido este domingo con un notable éxito de participación y organización, consolidándose como una de las citas de referencia del calendario formativo del judo en Extremadura. Este encuentro, celebrado durante cuatro jornadas repartidas los días 12, 13 y 14 de junio en el pabellón de La Granadilla, reunió a cerca de un centenar de judokas en torno a sesiones de trabajo técnico-táctico y randoris de alto nivel.
Por cuarto año consecutivo, la Escuela de Judo Javier Linde, junto a su equipo de profesores y colaboradores, estuvo al frente de la organización de esta actividad, cuyo principal objetivo es contribuir al desarrollo deportivo y personal de los participantes. Además de la formación técnica, el encuentro volvió a destacar por el ambiente de convivencia, compañerismo y respeto que caracteriza a este deporte.
La gran protagonista de esta edición fue la doble olímpica María Bernabéu Avomo, cuya presencia permitió a los asistentes conocer de primera mano las exigencias de la alta competición y aprender numerosos recursos técnicos y tácticos aplicados al judo de máximo nivel.
El stage contó también con la colaboración de la olímpica extremeña Conchi Bellorín y del equipo docente de la Escuela de Judo Javier Linde, para ofrecer una formación para judokas de diferentes edades y niveles.
Deportistas de Portugal
El carácter internacional volvió a estar presente gracias a la participación de deportistas procedentes de Portugal y de diversos clubes nacionales, lo que favoreció el intercambio de experiencias y el enriquecimiento deportivo entre los asistentes.
Durante las diferentes sesiones de entrenamiento se realizaron sorteos de material deportivo y regalos aportados por las empresas colaboradoras, una iniciativa que fue acogida con entusiasmo por los participantes y que contribuyó a reforzar el ambiente de convivencia que se vivió durante todo el encuentro.
Más allá del aprendizaje sobre el tatami, la organización quiso poner el acento en la transmisión de valores fundamentales como la disciplina, el esfuerzo, el respeto, la educación, el compromiso y el compañerismo, principios inherentes a la práctica del judo y esenciales para la formación integral de los más jóvenes.
La Escuela de Judo Javier Linde agradeció el respaldo de la Fundación Municipal de Deportes, así como la presencia del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juan Parejo, quien participó en la entrega de reconocimientos a los asistentes.
El maestro-entrenador nacional de judo, 7º Dan, Javier Linde, agradeció la implicación de todo su equipo de trabajo y expresó su orgullo por la labor realizada durante este encuentro. Asimismo, quiso destacar que el éxito alcanzado en esta cuarta edición es fruto del esfuerzo y compromiso de todos los que han hecho posible el stage. “Este éxito ha sido de todos”, señaló.
Tras el éxito alcanzado en esta cuarta edición, la organización reafirma su compromiso de continuar impulsando este proyecto y seguir trabajando por el crecimiento y la promoción del judo extremeño, en una iniciativa abierta y consolidada como una referencia dentro del panorama autonómico y nacional.
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