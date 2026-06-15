Manuel López Gallego presenta en Badajoz su última novela 'La blanca paloma'

El escritor extremeño Manuel López Gallego presenta en Badajoz su última novela 'La paloma blanca'. Será en la sede de la Fundación CB, en el edificio Montesinos 22 a las 19.30 horas.

Durante el acto le acompañará el filólogo pacense Enrique García Fuentes.

'La paloma blanca'

'La paloma blanca' cuenta la historia de Raimundo (Mumo), un hombre de cuarenta años, que sale de la cárcel, después de haber cumplido una condena de dieciocho años de prisión. En su cabeza giran las ideas a las que ha dado vueltas todo ese tiempo, la injusticia de haber sido condenado simplemente por haber escrito una novela titulada 'La paloma blanca' y la necesidad de encontrar al hombre que lo condujo a esa situación, al que solo conoce por el sobrenombre de Orfeo.

La novela se desarrolla en dos sentidos: hacia el pasado, en un intento de explicar cómo Orfeo fue elaborando su estrategia para engañar a Mumo, por entonces un muchacho de veinte años con aspiraciones de convertirse en escritor algún día, hasta conseguir que fuera culpado de un crimen que no había cometido. Por otro lado, el relato avanza hacia el futuro, con la investigación incesante de Mumo para encontrar al hombre que se escondía detrás del sobrenombre de Orfeo y vengarse de él.

La labor es sumamente complicada porque lo más probable es que Orfeo se esconda en Madrid y tenga un aspecto muy diferente al de dieciocho años atrás. Será una labor para la que Mumo se encuentra completamente solo porque la policía, ahora como entonces, está convencida de que Orfeo no existe, que solo es un producto de la imaginación de Mumo.

Sobre Manuel López Gallego

Manuel López Gallego es de Villanueva de la Serena aunque nació en Camelle (La Coruña) y vive en Villafranca de los Barros. Es diplomado en Magisterio y licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Extremadura. Ha sido maestro y profesor de Lengua y Literatura. Es autor de trece obras entre novelas y literatura juvenil.

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A lo largo de su trayectoria ha recibido premios de diversas editoriales como el premio Leer es vivir de Everest o Alandar de Edelvives. Asimismo la Asociación de la Prensa de Badajoz le reconoció en 1996 con un premio.