El Meiac acoge la conferencia 'Los rostros malditos de Goya', impartida por Florencio Monje Gil

El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) celebrará el próximo 15 de junio, a las 20:00 horas, la conferencia «Los rostros malditos de Goya», a cargo del investigador y divulgador cultural Florencio Monje Gil.

La conferencia ofrecerá una aproximación a algunas de las figuras más perturbadoras y expresivas creadas por Francisco de Goya. A partir de obras vinculadas a las Pinturas Negras y otros trabajos del artista aragonés, el ponente analizará cómo Goya utilizó el rostro humano para representar el miedo, la superstición, la enfermedad y las tensiones sociales de su época.

Acercar al público la vigencia de la obra

Según los organizadores, la Fundación FEDICOM y la Asociación de Amigos del MEIAC, el objetivo de esta actividad es acercar al público la vigencia de la obra de Goya y mostrar cómo sus imágenes continúan dialogando con problemáticas contemporáneas. La conferencia combinará contexto histórico, análisis visual y reflexión sobre la dimensión simbólica de estos personajes.

La actividad forma parte de la programación cultural del MEIAC y está dirigida tanto a especialistas y aficionados al arte como al público general interesado en la figura de Goya y en la historia de la pintura española.

Florencio Monje

Florencio Monje Gil es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial, y una de las principales referencias internacionales en reconstrucción mandibular. Ha presidido la Sociedad Europea de Cirugía Mandibular y la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial y de Cabeza y Cuello. Actualmente preside la Fundación FEDICOM y dirige SORG TMJ, instituciones de referencia en cooperación médica y formación especializada.

Autor de diversas publicaciones sobre arte y medicina, entre ellas Las deformidades faciales en la pintura de Goya y El rostro enfermo, mantiene una estrecha colaboración con el Museo Nacional del Prado en actividades de divulgación cultural. En 2025 estrenó su primer documental, Una sombra en el rostro de Freud, consolidando una trayectoria que une ciencia, historia y arte. Además, es colaborador habitual del Museo Nacional del Prado.