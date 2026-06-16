Suceso
Un vehículo queda calcinado tras incendiarse en Badajoz en la carretera de Cáceres
El incendio se originó en la parte delantera del coche a última hora de la noche, provocando que las llamas llegaran a pastos cercanos
Un vehículo ha quedado totalmente destruido por las llamas a última hora de la noche de ayer lunes tras sufrir un incendio en la carretera de Cáceres (N-523), concretamente entre las dos rotondas que dan acceso a las casas aisladas de Gévora y a la propia pedanía. Por fortuna, no se han lamentado daños personales.
El suceso se desencadenó alrededor de las 23.30 horas, momento en que los servicios de emergencia recibieron la llamada de alerta avisando de un coche ardiendo en la calzada. El coche -de combustión- era prácticamente nuevo y el fuego comenzó, según los primeros indicios, en la parte delantera del vehículo.
De inmediato, el servicio de Bomberos de Badajoz se desplazó hasta el lugar de los hechos para controlar la situación. En el operativo, participaron un camión autobomba, encargado de las labores de extinción, además de un vehículo de mando. Por otra parte, también se sumó la Guardia Civil de Tráfico, encargada de perimetrar y asegurar la zona y el tráfico.
A pesar de la rápida intervención de los bomberos, que lograron sofocar el fuego, el vehículo quedó completamente calcinado -a excepción del maletero- aunque sin tener que lamentar daños personales. Por el momento, se desconocen las causas exactas que originaron el incendio, aunque el coche presentaba una fuga en el depósito, que hizo llegar las llamas hasta algunos pastos cercanos.
- El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros
- La hostelería de Badajoz se queda huérfana: fallece Pepe Jerez
- Movilización ciudadana para salvar los cines Conquistadores de Badajoz: más de 400 firmas en las primeras horas contra su cierre
- Hay público de sobra para dos cines en Badajoz; el problema son las plataformas': Conquistadores encara su cierre
- Badajoz se queda sin los cines Conquistadores: el cierre definitivo será el 30 de junio
- La jueza envía a prisión al autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz
- Indignación en Badajoz por un motorista que hace un caballito de pie sobre su moto en el puente Real
- El aeropuerto de Badajoz hace historia en mayo al superar los 10.000 pasajeros en un solo mes