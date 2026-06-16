Un vehículo queda calcinado tras incendiarse en Badajoz en la carretera de Cáceres

Un vehículo ha quedado totalmente destruido por las llamas a última hora de la noche de ayer lunes tras sufrir un incendio en la carretera de Cáceres (N-523), concretamente entre las dos rotondas que dan acceso a las casas aisladas de Gévora y a la propia pedanía. Por fortuna, no se han lamentado daños personales.

El suceso se desencadenó alrededor de las 23.30 horas, momento en que los servicios de emergencia recibieron la llamada de alerta avisando de un coche ardiendo en la calzada. El coche -de combustión- era prácticamente nuevo y el fuego comenzó, según los primeros indicios, en la parte delantera del vehículo.

Coche calcinado en la carretera de Cáceres. / Cedida

De inmediato, el servicio de Bomberos de Badajoz se desplazó hasta el lugar de los hechos para controlar la situación. En el operativo, participaron un camión autobomba, encargado de las labores de extinción, además de un vehículo de mando. Por otra parte, también se sumó la Guardia Civil de Tráfico, encargada de perimetrar y asegurar la zona y el tráfico.

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A pesar de la rápida intervención de los bomberos, que lograron sofocar el fuego, el vehículo quedó completamente calcinado -a excepción del maletero- aunque sin tener que lamentar daños personales. Por el momento, se desconocen las causas exactas que originaron el incendio, aunque el coche presentaba una fuga en el depósito, que hizo llegar las llamas hasta algunos pastos cercanos.