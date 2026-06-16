La CHG invertirá más de 413.000 euros en sanear zonas forestales junto a canales y embalses del Guadiana

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha publicado las licitaciones para los trabajos de saneamiento de la masa forestal protectora existente en canales y embalses de la cuenca del Guadiana. La actuación tiene un plazo de ejecución de 24 meses y cuenta con un importe máximo autorizado de 413.123,54 euros.

Esta actuación tiene como finalidad mantener y conservar las zonas forestales situadas junto a las infraestructuras hidráulicas de la cuenca, mejorando su estado, seguridad y función ambiental, según ha informado la CHG en nota de prensa. Los trabajos previstos permitirán gestionar adecuadamente la vegetación existente en estas áreas, con lo que se favorecerá una gestión "más eficiente y sostenible" del dominio público hidráulico.

Los trabajos incluyen la eliminación de árboles secos, enfermos o con riesgo de caída, así como el desbroce y control de la vegetación que pueda afectar a las infraestructuras o dificultar las labores de inspección y mantenimiento. Además, el saneamiento forestal contribuye a la prevención de incendios, la reducción de riesgos derivados de la acumulación de material vegetal y la protección de la calidad del agua.

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Asimismo, también favorece la salud de las masas forestales, ayuda a controlar plagas y enfermedades y reduce los procesos erosivos, mejorando tanto la seguridad de las infraestructuras hidráulicas como la conservación del entorno natural en el que se encuentran.