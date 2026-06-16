Piragüismo
Elena Ayuso firma un doblete de oros histórico en su debut en Aguas Bravas
La palista herrereña del Club Piragüismo Extremadura culminó un fin de semana histórico en Sort junto a Lucas Julien Hives, logrando dos medallas de oro en una participación pionera que marca un antes y un después en el piragüismo inclusivo internacional
Redacción
La deportista extremeña Elena Ayuso ha vuelto a hacer historia. La palista de Herrera del Duque, integrante del Club Piragüismo Extremadura, ha protagonizado un hito mundial en el Campeonato de España de Slalom Olímpico celebrado este fin de semana en Sort (Lleida), donde conquistó junto a Lucas Julien Hives dos medallas de oro en la modalidad de Canoa Doble (C2) Inclusivo.
La herrereña llegaba a la cita con la posibilidad de convertirse en la primera mujer del mundo en competir oficialmente en esta modalidad unificada de aguas bravas. Sin embargo, Elena Ayuso no solo cumplió ese objetivo histórico, sino que lo hizo subiéndose a lo más alto del podio, en una actuación que refuerza su condición de referente del deporte adaptado nacional e internacional.
La embarcación formada por Elena Ayuso y Lucas Julien Hives ha quedado ya inscrita en la historia del piragüismo. Su participación supuso la primera presencia de una tripulación de C2 Inclusivo en categoría sénior y convirtió a la deportista extremeña en la primera mujer del mundo en disputar oficialmente una competición de slalom olímpico bajo esta modalidad. Un acontecimiento sin precedentes que adquiere aún mayor relevancia tras la consecución de dos medallas de oro.
Con este resultado histórico, la palista del Club Piragüismo Extremadura no solo amplía su impresionante currículo, sino que se convierte en protagonista de uno de los capítulos más relevantes del deporte inclusivo español. Un éxito que trasciende las medallas y que proyecta el nombre de Extremadura y de Herrera del Duque al panorama internacional como referentes de inclusión, igualdad y excelencia deportiva.
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