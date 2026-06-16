Las guerras condicionan al Festival Folklórico Internacional de Extremadura de Badajoz: ocho grupos cancelan su participación y obligan a rehacer la programación

La inestabilidad internacional provocada por las guerras también está dejando su huella en la cultura. La Asociación de Coros y Danzas Extremadura, organizadora del Festival Folklórico Internacional de Extremadura de Badajoz, ha tenido que afrontar uno de los años más complicados de su historia reciente debido a las consecuencias derivadas de los conflictos bélicos que afectan a distintos puntos del planeta.

La 45ª edición del certamen, que se celebrará del 14 al 21 de julio de 2026, ha sufrido la baja de ocho grupos internacionales que ya habían confirmado su asistencia. Una circunstancia que ha obligado a rehacer buena parte de la programación cuando el trabajo llevaba meses avanzado.

Un año especialmente duro

"Llevamos prácticamente diez meses preparando el festival. Yo empiezo la programación en el mes de septiembre y, aun así, siempre te pillas las manos en muchas ocasiones", explica Eduardo Fernández, presidente de la Asociación de Coros y Danzas Extremadura y director del festival.

Fernández asegura que las dificultades comenzaron incluso antes de este año. "Ya el año pasado tuvimos pérdida de grupos porque ya hubo guerra el año pasado. Este año hemos tenido la baja de ocho grupos", señala.

Cartel anunciador de la XLV edición del Festival Folklórico Internacional de Extremadura. / La Crónica

Georgia, Chile, Costa Rica o Nueva Zelanda entre las bajas

Entre los países cuyos representantes finalmente no podrán viajar a Badajoz figuran Georgia, Turquía, Holanda, Chile, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos y Nueva Zelanda. "Estaban confirmados todos. Se han ido cayendo uno y saliendo otro, se han ido cayendo. Al final tenemos un festival con nueve grupos", relata.

Aunque algunos de los conflictos afectan directamente a determinados territorios, el director del festival explica que el principal problema ha sido el incremento del coste de los desplazamientos internacionales. "La guerra ha supuesto que hayan subido los precios de los vuelos muchísimo. La mayoría de los grupos se costean sus propios vuelos, como nosotros, y claro, hay grupos que no han podido mantener ese gasto porque no tienen presupuesto para eso", explica.

"Esperemos que no tengamos ninguna sorpresa más"

La incertidumbre continúa incluso cuando el cartel parece cerrado. "El festival está cerrado y esperemos que no tengamos ninguna sorpresa más", afirma Fernández, aunque reconoce que todavía hay formaciones pendientes de completar algunos trámites de viaje.

"Uno de los grupos que viene está ahora en el momento de comprar los pasajes. Ya tienen los visados, pero ahora están con el tema de los billetes de avión", comenta.

El responsable del festival subraya que la situación no es exclusiva de Badajoz. "No solamente le pasa al Festival de Badajoz. Ayer precisamente estaba hablando con otro festival de España y se les ha caído un grupo de Senegal que ya estaba acordado con ellos", explica.

Los grupos participantes

A pesar de todas las dificultades, el certamen mantiene una programación internacional con grupos procedentes de Rumanía, Bulgaria, Costa de Marfil, Colombia, Portugal, además de agrupaciones nacionales como Huesca, Talavera la Real y el grupo anfitrión de la Asociación de Coros y Danzas Extremadura.

Fernández destaca que el festival mantiene intacta su esencia pese a los contratiempos. "Creo que es un festival con solera porque nosotros empezamos en 1980. Aunque este año se celebre la 45 edición, hay que tener en cuenta que dos años no pudimos hacer el festival por la pandemia", cuenta.

La Asociación de Coros y Danzas Extremadura de Badajoz baila en el paseo de San Francisco. / Andrés Rodríguez

Regajales, principal novedad

La programación incorporará además varias novedades. Una de ellas será la participación del grupo folk Regajales, de Alburquerque, que regresa a los escenarios tras años de ausencia. "Ellos solamente hacen música, no bailan, pero hemos querido contar con ellos porque las tradiciones no solamente son música y baile, también son música sola y otros muchos elementos de nuestra cultura popular", explica.

Como broche final, el festival contará con la actuación de la Compañía del Ballet del Real Conservatorio Mariemma de Madrid, una cita que Fernández considera imprescindible. "Yo desde aquí invito a los pacenses a que vayan a ver este espectáculo. La mayoría de las chicas que vienen a bailar pasan ya a formar parte del Ballet Nacional porque es su último año en el conservatorio. De verdad que hay pocas galas de ballet que puedan mejorar lo que hace esta gente".

Festival infantil

Antes del certamen internacional, la asociación celebrará el Festival Nacional Infantil, previsto para el 11 de julio en la Plaza Alta, con entrada gratuita y la participación de grupos de Burgos, Lorca y la formación organizadora.

Después de meses de incertidumbre, sustituciones de última hora y continuas gestiones internacionales, el Festival Internacional de Folklore volverá a llenar de música y tradiciones las calles de Badajoz. Lo hará, eso sí, con el esfuerzo añadido de una organización que ha tenido que adaptarse a un contexto internacional que, por primera vez en muchos años, ha condicionado seriamente la confección del cartel.