Homenaje en Badajoz a los policías nacionales extremeños víctimas del terrorismo: "Hoy los hemos devuelto a la vida y abrazado de nuevo"

El policía nacional Damián Seco fue asesinado a tiros por el Grapo en Sevilla el 25 de mayo de 1979. Tenía 36 años, estaba casado y era padre dos hijos. Nació y creció en Badajoz, donde forjó su vocación y de donde salió con una maleta "cargada de proyectos" que no le dio tiempo a cumplir por la sinrazón del terrorismo. Era miembro de la Brigada de Información y patrullaba junto a un compañero por un polígono, cuando detectaron un vehículo que sospechaban que podía haber sido utilizado por este grupo terrorista. Al tratar de identificar a su ocupante, abrieron fuego contra ellos desde un portal próximo. Damián fue tiroteado por la espalda y, además de él, otro joven de 18 años que pasaba por la zona resultó muerto.

Su hermana Andrea ha contado este lunes su historia -la de su hermano y la del resto de la familia también, porque su asesinato fue también el de todos ellos- en el homenaje que la Policía Nacional ha rendido a los 13 compañeros extremeños asesinados por terroristas entre 1968 y 2015, a los que resultaron heridos en atentados y a sus familiares.

Los hijos de Damián Seco no pudieron jugar más con su padre, su esposa tuvo que aprender a caminar "sola por la vida", sus hermanas perdieron el amparo de su hermano mayor y la tristeza se convirtió en la inseparable compañera de su madre a partir de ese momento. "Nosotros tuvimos que seguir viviendo, pero a ella esa bala la hirió de tal forma que la fue matando poco a poco", ha confesado su hija Andrea. "Ay, Señor, mi hijo" fue el lamento que salía una y otra vez de su boca hasta el final de sus días, mientras acariciaba el reloj de Damián, que nunca más se quitó.

Andrea Seco, hermana de Damián Seco, el policía nacional asesinado por el Grapo en 1979, junto a la jefa superior de Policía y el delegado del Gobierno, este martes en Badajoz. / "Jesus G Hinchado " / EXT

Esa pena y vacío son compartidos también por las familias del resto de policías extremeños asesinados en actos terroristas: José María Martínez Morales (Fregenal de la Sierra); Higinio Rico Gómez (Valdefuentes), Pablo Sánchez César (Badajoz), Wenceslao Maya Vázquez (Badajoz), José Antonio Barrado (Madroñera), Eduardo Hidalgo (Badajoz), Ramón Díaz García (Casillas de Coria), Miguel Marcos Martínez (Cilleros), Valentín Martín Sánchez (Grimaldo), Valentín Godoy (Santa Amalia) Javier González Navarro (Fregenal de la Sierra) y Domingo Durán Diez (Villar del Rey).

"Hoy los hemos puesto rostro a esos nombres y apellidos, los hemos devuelto a la vida por un momento, están con nosotros y los hemos abrazado de nuevo", ha dicho Andrea Seco en el acto, que por tercer año consecutivo se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Badajoz. Esta familiar, en nombre del resto, ha pedido que no se les deje "caer en el olvido" y que se les recuerde, a pesar de que sus corazones dejaron de latir hace mucho tiempo solo "por cumplir con su obligación".

La jefa superior de Policía en Extremadura, Elisa Fariñas, ha recordado las cientos de víctimas que dejó tras de sí el terrorismo en España durante décadas y el "rechazo" sufrieron los policías nacionales destinados en zonas del País Vasco y Navarra y sus familias, que se traducía en angustia, miedo y un desgaste psicológico que tenían que sobrellevar extremando las medidas de seguridad: cambio de horarios e itinerarios, mirar a los escaparates para ver si los seguían, revisar los bajos de los coches o silenciando la profesión de los padres.

Foto de familia de familiares de víctimas y autoridades en el homenaje a los policías asesinados en actos terroristas. / "Jesus G Hinchado " / EXT

"Debemos a las víctimas respeto y a las familias, afecto; no permitiremos jamás el olvido", ha asegurado Fariñas.

El alto precio de la paz

"ETA no alcanzó su objetivo y la fortaleza de España se impuso", ha dicho el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha destacado el "papel esencial y la labor fundamental" que desempeñó la Policía Nacional en ese esfuerzo colectivo para derrocar a la banda terrorista.

"Hoy rendimos tributo a quienes dieron su vida por la seguridad y la libertad", ha añadido Quintana, que defendido la necesidad de que su legado perdure en la memoria para que las generaciones futuras comprendan "el alto precio que costó la paz".

"No eran solo policías, eran hijos e hijas, padres y madres, esposos y esposas, tenían familias, ilusiones y sueños que fueron truncados y como sociedad tenemos una deuda impagable con ellos", ha reconocido.

En un momento como el actual, según ha añadido Quintana, el trabajo de la policía no debe valorarse desde el "prisma político", sino que se debe poner en valor la labor "esencial y silencioso" que desarrollan para que Extremadura sea la región "más segura" de España.

Dos policías con la corona en recuerdo a los compañeros asesinados. / "Jesus G Hinchado " / EXT

Al acto han asistido, entre otros, el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura; los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Raquel del Puerto y Miguel Ángel Morales, respectivamente; el fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes; y la segunda teniente de alcalde y concejala de Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz, Gema Cortés, además de otras autoridades civiles y militares.

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Para honrar a las víctimas se ha depositado una corona y un ramo de flores ante la imagen de los Santos Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía.