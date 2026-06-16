Juan Luis Agudo, nuevo presidente de la hermandad de donantes: ''La sangre no espera; los hospitales la necesitan cada día''

La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz ha abierto una nueva etapa bajo la presidencia de Juan Luis Agudo Torres, que encabeza la renovada junta rectora. El cambio llega tras la despedida de Lola Durán durante la Asamblea celebrada el 29 de mayo, con el propósito de impulsar la incorporación de nuevos donantes, fortalecer la red existente y acercar la labor de la entidad a todos los municipios de su área de extracción.

La nueva junta rectora busca concienciar a la sociedad, especialmente a los jóvenes, sobre el valor de donar sangre. ¿Es ese el gran reto para garantizar el relevo generacional?

Sí, es lo que más nos preocupa. El descenso en las donaciones viene principalmente por la falta de relevo generacional. La gente mayor está más concienciada y dona habitualmente, siempre que puede y quiere, pero la gente joven no se acerca tanto. Hay que trasladarle la necesidad de donar sangre, porque diariamente se necesita sangre en todos los hospitales y, como siempre decimos, la sangre no se puede fabricar.

Por eso, esta junta rectora se ha propuesto como gran reto acercarse a los universitarios, a los jóvenes trabajadores y a todos aquellos que puedan incorporar la donación como un hábito natural, no como algo que hace solo la gente mayor.

¿Qué porcentaje de la población puede donar sangre y todavía no lo hace?

A lo largo de la vida, casi la mitad de la población va a necesitar sangre, ya sea por una emergencia, por una enfermedad oncológica, por un accidente o por cualquier otro motivo. Sin embargo, solamente un 5% de la población dona activamente.

Nosotros creemos que tenemos que acercarnos a ese 13% que puede donar, pero nunca lo ha hecho, bien por desconocimiento, por miedo o porque piensa que donar sangre es algo de personas mayores. Solo puede donar aproximadamente el 50% de la población, quienes tienen entre 18 y 65 años y cumplen los requisitos. Luego hay personas que no pueden hacerlo por enfermedades, tratamientos médicos o miedo a las agujas. Por eso es tan importante llegar a quienes sí pueden donar y todavía no lo hacen.

¿De qué manera puede acercarse la hermandad a los jóvenes? ¿Las redes sociales pueden jugar un papel importante?

Seguramente sí. Nos hemos propuesto crear una página web, porque hasta ahora teníamos un blog poco visitado, y también acercarnos a través de las redes sociales. Recientemente hemos abierto perfiles en Instagram y TikTok, porque queremos mejorar la comunicación.

Además, estamos llevando los puntos móviles de donación allí donde está la gente joven. Desde la pandemia se han reforzado las campañas en las universidades y ya tenemos puntos de extracción en muchos centros de Badajoz capital, como Industriales, Económicas, Educación, Medicina o la Escuela de Ingenierías Agrarias. Contamos con un calendario para desplazarnos dos veces al año a esos centros.

¿Badajoz dona suficiente sangre o todavía está por debajo de lo necesario?

A nivel regional, el Banco de Sangre coordina todas las extracciones. La necesidad de sangre en Extremadura, para los ocho hospitales de la comunidad, ronda las 150 bolsas diarias de media. Eso permite mantener abiertos los quirófanos y atender la actividad habitual. Cuando surge una emergencia, o cuando escasean grupos como el cero negativo o el cero positivo, hay que hacer llamamientos.

En Badajoz capital tenemos puntos fijos de donación, como el del Hospital Universitario, donde la hermandad tiene su sede en la segunda planta, y el del Perpetuo Socorro, que funciona de 11.00 a 13.00 horas en la primera planta. Además, atendemos a unos 80 pueblos, a los que se desplaza el Banco de Sangre cada cuatro meses aproximadamente.

También contamos con unos 40 puntos móviles en Badajoz capital, en universidades, centros de salud o espacios como la Delegación del Gobierno. Intentamos poner todas las facilidades para que el donante no tenga que desplazarse demasiado.

¿Hay vidas que dependen directamente cada día de que alguien se acerque a donar sangre en Badajoz?

Por supuesto. El donante regala minutos, horas y días de vida a otra persona. Donar sangre es un gesto sencillo, pero tiene un impacto enorme. En apenas diez minutos, tu sangre puede viajar hasta alguien que la necesita.

Además, de cada bolsa de sangre se pueden obtener tres componentes, por lo que una sola donación puede ayudar incluso a salvar tres vidas. Muchas personas, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo, y donar sangre es una de esas acciones.

¿Somos conscientes de que cualquiera puede pasar de donante a receptor en cuestión de minutos?

No sé si somos plenamente conscientes, pero es una realidad. Yo empecé a donar sangre en el servicio militar, cuando cumplí los 18 años, y desde entonces he tratado de verlo como algo normal y habitual.

Además, por mi profesión, soy bombero y veo accidentes de tráfico constantemente. Una persona puede ir tranquilamente en su coche y, en cuestión de segundos, sufrir un accidente y necesitar sangre para seguir viviendo. Si hay sangre en el hospital, puede ser operada y tener una oportunidad. Un cirujano no se pone a operar si no hay sangre disponible.

También ocurre con tratamientos oncológicos y con muchas enfermedades. Hay personas que pueden recuperar su vida normal porque hay sangre disponible. Por eso queremos que cualquier paciente que pase por un hospital, y cualquier familiar que vaya a verlo, sepa que puede acercarse a un punto fijo de extracción y donar.

¿Sigue siendo la sangre un recurso insustituible pese a los avances médicos?

Sí, porque la sangre no se puede fabricar ni sustituir con ninguna tecnología del mundo. Por eso no basta con hacer llamamientos puntuales o recoger muchas bolsas en un solo día, porque la sangre tiene fecha de caducidad y no se puede almacenar indefinidamente.

Lo importante es que donar se convierta en un hábito natural y cotidiano. La sangre se necesita todos los días, en los hospitales, en los quirófanos, en los tratamientos oncológicos y en las emergencias. Por eso necesitamos que las donaciones sean constantes.

¿Con qué espíritu asume el cargo y cuáles son sus principales retos al frente de la hermandad?

Lo asumo con gratitud. Estamos aquí para reconocer el trabajo de quienes están ahora, de quienes han pasado por la hermandad y, por supuesto, de todos los donantes. Los donantes son el motor de la hermandad.

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Juan Luis Agudo Torres, ayer en la plaza de España de Badajoz. / Jesús G. Hinchado

Nuestro principal reto es acercarnos a la gente joven y conseguir que entienda que donar sangre no es cosa de mayores. Es un acto solidario, necesario y también beneficioso para quien dona. Al final, se trata de aportar un pequeño grano de arena que puede ser decisivo para la salud y la vida de otra persona.