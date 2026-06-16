El reto Transpiry Roosters recorrerá los Pirineos para recaudar fondos para Admo

El espíritu solidario y la superación personal vuelven a converger en las carreteras del norte del país con un propósito que trasciende lo estrictamente deportivo. El equipo deportivo extremeño Roostersteam Olivenza, en estrecha colaboración con la Asociación para la Donación de Médula Ósea de Extremadura (Admo), han diseñado la iniciativa 'TranspiryRoosters - La Transpirenaica' que recorrerá los Pirineos desde San Sebastián hasta el cabo de Creus, en la provincia de Gerona. Este desafío de magnitudes inmensas, aspira a transformar cada pedalada en un impulso directo de apoyo psicológico, social y afectivo para los pacientes oncohematológicos y sus familias.

El próximo sábado 20 de junio será cuando de comienzo una de las citas más esperada del calendario de este equipo oliventino. Serán tres los ciclistas que se enfrentarán a la cordillera pirenaica para unir "de mar a mar" las aguas del Cantábrico y el Mediterráneo: Gonzalo de la Granja, Eduardo Márquez y Jesús López. Un trayecto de unos 1.100 kilómetros donde, según revela el pelotón, acumularán un desnivel aproximado que alcanzaría unos 27.000 metros positivos.

A pesar de saber el día de inicio, la finalización del recorrido aún no está clara: dependerá de la meteorología. La intención del equipo será estar de regreso en casa el lunes día 29 de junio, por lo que se ponen de fecha para terminar la ruta entre el jueves 25 y el sábado 27, aunque nada es fijo. Las etapas estarán condicionadas por el tiempo que se encuentren cada día y es que, el equipo no puede seguir un camino o plan estricto porque el clima en esta época del año de los Pirineos suele ponerlo complicado, especialmente por las tardes con tormentas.

Aunque es la primera vez que Roostersteam colabora con Admo, no es su primera colaboración solidaria. Este reto lo realizaron el pasado año con una la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica (Afibrol). Desde el equipo señalan que Admo "siempre facilitan el trabajo, ayudan y es un gusto trabajar con ellos".

Bajo el lema "¡Pedales por la vida!", este viaje de resistencia extrema no busca reconocimientos. En esta ocasión, no habrá podios ni trofeos en juego; los integrantes del equipo tienen claro que el verdadero premio es la esperanza. El objetivo prioritario es que cada gota de sudor derramada durante el camino sirva para concienciar a la sociedad sobre la importancia vital de la donación de médula ósea y, al mismo tiempo, recaudar fondos para sostener la labor asistencial que desarrolla Admo.

Para materializar esta ayuda, se mantiene activa la campaña de recaudación de fondos basada en la venta simbólica de kilómetros. A través de este sistema, cualquier persona, empresa o colectivo puede convertirse en "padrino" o "patrocinador" del recorrido, aportando la cantidad que desee mediante transferencia bancaria (ES50-3001-0051-1651-2000-4195) o a través de un Bizum solidario (en el apartado Bizum Donaciones al número 00597), ambos con el concepto 'RTS SOLIDARIOS'.

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Todo el capital recaudado se destinará de forma íntegra a consolidar los programas que la asociación desarrolla con éxito desde hace casi 30 años en la región. La entidad destina estos recursos a optimizar el acompañamiento integral de los pacientes ingresados, sostener equipos de apoyo psicosocial especializados y desplegar constantes campañas informativas. Con esta acción, el binomio formado por Admo y el Roostersteam Olivenza demuestra que el deporte popular es uno de los motores de transformación social más potentes, capaz de salvar vidas mucho más allá de la meta.