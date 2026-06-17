19 personas e instituciones reciben en Badajoz la Medalla al Mérito de la Protección Civil: el mejor ejemplo de servicio a los demás

Su labor no es siempre visible, pero sí imprescindible en situaciones de emergencia. Salvan vidas, rescatan víctimas, apagan incendios, ayudan y acompañan a los más vulnerables y coordinan la respuesta ante catástrofes. 19 personas e instituciones extremeñas han recibido este miércoles, en Badajoz, la Medalla al Mérito de la Protección Civil, con la que se reconoce su entrega con el bien común. Todos, como les ha dicho el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, representan «lo mejor del compromiso con el servicio público y el bienestar de todos».

Cruz Roja Extremadura y los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz han sido reconocidos por su labor «fundamental» durante la dana de Valencia, donde no solo desplegaron sobre el terreno medios materiales, sino humanidad y cercanía.

También ha sido distinguidos, a propuesta de la Junta de Extremadura, el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Cáceres y el Colegio Oficial de Psicología de Extremadura por sus grupos de intervención en emergencias, a través de los que en las catástrofes acompañan a las víctimas para facilitarle el acceso a los recursos, en el primer caso, y para atender las «heridas emocionales», en el segundo.

María Rodríguez Parejo ha recibido la medalla por su trayectoria en la agrupación de Protección Civil de Don Benito, a la que llegó siguiendo el ejemplo de su padre y en la que ha dejado huella como coordinadora por su «compromiso y capacidad de liderazgo». María ha reivindicado que se cuide de los voluntarios, «porque el tiempo es el bien más preciado que existe» y ellos lo entregan a los demás a cambio de nada.

El centro de emergencias 112 Extremadura ha recogido su reconocimiento por casi 27 años de labor «silenciosa, pero imprescindible» coordinando y movilizando los recursos en las situaciones más críticas.

A propuesta de la Delegación del Gobierno, se ha reconocido al coronel de la Guardia Civil José María Martínez Rangel, con más de 40 años de servicio; al sargento primero Salvador Bachiller, por su dedicación a la supervisión de infraestructuras críticas; al cabo de Jarandilla de la Vera José Luis González, que está detrás del esclarecimiento de más de 50 delitos contra el medio ambiente; y al sargento Pedro Durán, de Aliseda, por su destacable labor durante la borrasca de Efraín.

Asimismo, se ha entregado la medalla al Mérito a la Protección Civil al guardia Civil Fernando Gómez, que estando fuera de servicio evitó que un joven se precipitara desde un puente al Guadiana en Mérida; y a su compañero Sergio José Ramos, destinado en Moraleja, que consiguió salvar la vida a un menor que sufrió un accidente en una piscina natural, pese a que durante el rescate sufrió una descarga eléctrica.

José González Félix, policía nacional, adscrito a la Unidad de Prevención y Respuesta (UPR) y con 35 años de servicios, ha recibido la medalla por una actuación con la que salvó la vida a un bebé que se estaba atragantando en Badajoz; mientras que su compañero de Don Benito Isaac Simón, la ha recogido por evitar que otra mujer de 76 años muriera en Valdastillas por lo mismo.

Además, se ha distinguido a Manuel Lara, funcionario jubilado de la Aemet; a María Luz García- Martín, funcionaria de la unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres; a la exdelegada del Gobierno Yolanda García-Seco y a la médico Juliana Cabrero.

"Gran entramado humano"

Quintana ha señalado que todos ellos forman un «gran entramado humano» que hace posible que se responda cuando la sociedad lo necesita y ha asegurado que su trabajo es mucho más que una profesión: «es entrega, compromiso y responsabilidad». «Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única», ha concluido.

«La medalla a partir de hoy es más grande porque tiene el honor de que vosotros la llevéis», ha dicho la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones. En este sentido, ha señalado que constituyen la «fortaleza» del sistema de protección civil, en el que ha defendido que hay que invertir porque eso supone «invertir en la seguridad de todos».

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Los homenajeados han estado acompañados por sus familiares en el acto, al que han asistido el secretario general de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Extremadura, Fernando Manzano, y la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, entre otras autoridades civiles y militares.