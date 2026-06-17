La Archidiócesis de Mérida-Badajoz crece en transparencia y revalida el sello Infoparticipa

La Archidiócesis de Mérida-Badajoz ha sido reconocida, por segundo año consecutivo, con el Sello Infoparticipa de Calidad y Transparencia de la Comunicación de las entidades eclesiales, tras obtener una puntuación del 91% en la evaluación correspondiente al año 2025, un dato que mejora en casi tres puntos los resultados alcanzados el año anterior.

La distinción, que se entregó este martes en un acto en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en Madrid, la recogió Juan Lucena, responsable del Portal de Transparencia de archidiócesis pacense.

Este reconocimiento certifica el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la accesibilidad informativa, a través de su web institucional y de su espacio específico dedicado a la transparencia. La mejora de la puntuación obtenida refleja "el esfuerzo continuado por ofrecer a la sociedad información clara, actualizada y fácilmente accesible sobre la vida y la actividad diocesana", según destaca la archidiócesis.

El proyecto Infoparticipa se enmarca en una investigación colaborativa y de transferencia de conocimiento entre la universidad y la sociedad. Su metodología establece una serie de indicadores específicos para las entidades de la Iglesia que permiten evaluar la calidad de la información ofrecida a los ciudadanos. En esta segunda edición, Armando Balsebre, director del Grupo de Investigación Comunicación Sonora, Estratégica y Transparencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, resaltó la evolución positiva de las diócesis españolas. “Hemos conseguido, este año, 25 sellos Infoparticipa y el año pasado se otorgaron 20, por lo que hemos subido un porcentaje muy importante”, señaló. Balsebre también subrayó el entusiasmo que el proyecto ha generado entre las distintas archidiócesis y diócesis de España.

Foto de familia de los representantes de las diócesis reconocidas. / LA CRÓNICA

Además, el investigador destacó además la importancia de este reconocimiento en el contexto actual. “La Iglesia está intensificando su transparencia y abriendo sus puertas a todo lo que se hace desde dentro. La sociedad española debe recibir este tipo de auditorías y evaluaciones de una forma muy positiva”, afirmó.

Herramienta fundamental

Balsebre recordó que la transparencia constituye una herramienta "fundamental" para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. “La credibilidad es uno de los factores que sirve para generar confianza. La transparencia es el instrumento para lograrla y romper con la opacidad que tradicionalmente han tenido muchas instituciones”, explicó.

La concesión del galardón fue aprobada el pasado 4 de junio por la comisión coordinadora del Sello Infoparticipa, integrada por representantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona. La comunicación oficial del reconocimiento fue remitida al arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, por Balsebre.

Este nuevo reconocimiento, según fuentes de la archidiócesis, supone "un estímulo para continuar avanzando en una cultura de transparencia y buen gobierno, reforzando la confianza de los ciudadanos y favoreciendo una Iglesia más abierta, accesible y cercana".

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El objetivo de la Archidiócesis de Mérida- Badajoz, a través del departamento de Comunicación y la Oficina de Transparencia, es seguir trabajando "para que la comunicación institucional responda cada vez mejor a las demandas de claridad, cercanía y responsabilidad que la sociedad actual exige", añadieron.