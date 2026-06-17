Badajoz acoge 'Synthesizers', la muestra de dibujos de Daniel Darío inspirada en planos de ingeniería onírica

La agenda cultural de Badajoz suma a partir de hoy una nueva parada para los amantes del arte contemporáneo y las narrativas de misterio. Fundación CB abre sus puertas a las 19.30 horas para la inauguración de 'Synthesizers', la propuesta expositiva del artista oliventino Daniel Darío. Durante un mes -hasta el 17 de julio-, se podrá visitar en la calle Montesinos, 22.

La muestra está integrada por una cuidada serie de dibujos sobre papel ejecutados mediante lápiz, tinta china y técnicas mixtas. Lejos de ser una mera colección de ilustraciones, 'Synthesizers' propone al espectador un recorrido visual por un universo tan inquietante como fascinante. El proyecto se construye a partir de una premisa narrativa casi literaria: los supuestos diseños y planos de ingeniería de un enigmático ingeniero que afirmaba soñar con proyectos concebidos por otros tecnólogos, tanto del pasado como del futuro, para después plasmarlos minuciosamente sobre el papel.

Nacido en Olivenza en 1979, Daniel Darío pertenece a la tercera generación de una familia vinculada a las artes plásticas. Desde muy joven ha desarrollado una intensa actividad creativa en los ámbitos de la ilustración, la pintura y el diseño, construyendo un lenguaje visual propio caracterizado por su versatilidad y personalidad. Además, ha participado en numerosas exposiciones y proyectos artísticos, trabajando sobre una amplia variedad de técnicas, soportes y formatos.

A través de una estética que equilibra con maestría la precisión técnica y una imaginación desbordante, la exposición se articula como un gran montaje conceptual. En las piezas confluyen referencias del siglo XX, los sintetizadores electrónicos y los microfilms, todo ello sazonado con la atmósfera de la literatura de autores de culto como Thomas Ligotti.

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La obra de Darío invita a la reflexión sobre la obsesión contemporánea del ser humano por mecanizar la realidad y eliminar el componente orgánico de la existencia, evocando la célebre idea de que "el sueño de la razón produce monstruos". El resultado es una colección que desafía los límites entre la lógica y la pesadilla, y entre el progreso técnico y sus oscuras consecuencias.