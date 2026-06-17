El centro de educación ambiental La Cocosa de la Diputación de Badajoz termina el curso con más de 4.000 participantes

El Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación Ambiental (CSEA) La Cocosa, gestionado por el Área de Sostenibilidad Ambiental, Energía y Territorio Verde de la Diputación de Badajoz, ha cerrado el curso 2025-2026 con más de 4.000 participantes en las 105 actividades desarrolladas.

Estas cifras, según destaca la institución provincial, reflejan "el creciente interés" de los centros educativos de la provincia por las propuestas de sensibilización y capacitación ambiental impulsadas desde la institución provincial.

El 80% de las actividades se ha llevado a cabo en los propios centros educativos y el 20 % restante, en las instalaciones de La Cocosa. Este modelo, según valora la diputación, permite acercar la educación ambiental a los municipios de forma flexible, adaptándose a las necesidades específicas de cada territorio y facilitando la participación de escolares de diferentes localidades.

El Museo Itinerante de Mediomabiente de la Provincia de Badajoz, en una de las visitas a un centro educativo. / LA CRÓNICA

El catálogo de actividades ofertadas ha experimentado "una importante diversificación", incorporando propuestas como 'De visita con el Mimaba', Ecotíteres, el taller 'Erre que Erre', 'Senderismo Ambiental en La Cocosa', 'Energía en acción', 'Música, magia y medio ambiente', así como las Jornadas de Educación para la Sostenibilidad en La Cocosa, entre otras iniciativas orientadas a fomentar el conocimiento del entorno natural y promover hábitos sostenibles entre la población más joven.

Experiencias piloto

Una de las principales novedades del curso ha sido la puesta en marcha de experiencias piloto que abren nuevas líneas de trabajo educativo. En este sentido, se han desarrollado dos campamentos de educación ambiental con pernoctación, que reunieron a 67 alumnos de Valverde de Leganés, La Albuera y Olivenza, a quienes se ofreció una experiencia inmersiva en la dehesa y en los valores de la sostenibilidad. Asimismo, se celebró la primera sesión piloto del taller de robótica y reciclaje en un centro educativo de Badajoz, una propuesta que combina innovación tecnológica y concienciación ambiental.

Alumnos en uno de los talleres organizados. / LA CRÓNICA

La diputación hace hincapié en que estas iniciativas experimentales constituyen "una base sólida para incorporar de forma estable nuevas actividades" a la oferta educativa del centro durante los próximos cursos.

Además, el centro desarrolla acciones complementarias vinculadas a la divulgación científica y la astronomía a través del Centro de Promoción y Protección del Cielo, integrado en las instalaciones de La Cocosa, con lo que refuerza su papel como espacio de aprendizaje, sensibilización y conexión con el entorno natural.

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La Diputación de Badajoz asegura que continúa apostando por fortalecer el centro La Cocosa "como un espacio de referencia en la provincia" para la educación ambiental y la sostenibilidad, ampliando el alcance de sus programas y promoviendo el conocimiento de los recursos naturales, el territorio y los desafíos ambientales actuales.