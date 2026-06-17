Charla
Badajoz acoge la conferencia 'Y después de Francisco ¿qué?' sobre los retos del cristianismo
La Redes Cristianas de Extremadura organiza una conferencia-coloquio en Badajoz sobre el futuro de la Iglesia con el periodista Jesús Bastante
El devenir de la Iglesia Católica y los desafíos del cristianismo en el siglo XXI centrarán mañana la atención de la agenda social en Badajoz. El colectivo Redes Cristianas de Extremadura ha organizado hoy miércoles, 17 de junio, a las 19:30 horas, una conferencia-coloquio que contará con la presencia del reconocido periodista y escritor Jesús Bastante.
El acto tendrá lugar en el salón de actos de la Residencia Universitaria Hernán Cortés y se presenta bajo un título tan sugerente como oportuno: 'Y después de Francisco ¿qué?'.
Durante el encuentro, Bastante analizará en primera línea los temas más candentes de la actualidad eclesiástica, el rumbo de los retos globales a los que se enfrenta la comunidad cristiana en la sociedad contemporánea y, de manera muy especial, el papel que juegan los medios de comunicación especializados en la transmisión de la información religiosa actual.
El ponente es uno de los analistas más respetados del sector en nuestro país. Como redactor jefe de Religión Digital -portal de referencia y líder de información religiosa en lengua castellana-, Bastante aportará una visión analítica, crítica y cercana sobre el presente y el futuro del Vaticano y el impacto social de sus políticas.
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