El Concurso Badajoz Capital del Desayuno se celebra del 10 de julio al 30 de septiembre

Acaba de abrirse el plazo para inscribirse y ya hay varios establecimientos apuntados. Se acerca la celebración del VII Concurso Badajoz Capital del Desayuno, que se ha convertido en una ruta obligada a primera hora de la mañana durante los meses estivales y que el año pasado se decidió alargar incluyendo septiembre, porque tras la vuelta al cole las familias salen más a desayunar y además en solo dos meses no daba tiempo a probar todas las propuestas, a cuál más tentadora. El concurso se desarrolla desde el 10 de julio hasta el 30 de septiembre.

El plazo para que los establecimientos que quieran participar se inscriban se ha abierto hoy, 17 de junio y tienen hasta el 7 de julio para hacerlo. Las bases están publicadas en la página web del concurso (badajozcapitaldeldayuno.es). La inscripción puede ser on line y también presencial (en la oficina de la asistencia técnica, Ágora Consulting, en el Parque Científico y Tecnológico).

El año pasado participaron 45 bares y cafeterías, que volvieron a demostrar que en Badajoz se desayuna de lujo a un precio asequible. El precio se mantiene en 5 euros máximo.

"Una auténtica barbaridad"

Para desgranar las novedades de esta edición ha comparecido el concejal Rubén Galea, que ha recordado que el concurso empezó a organizarse para ayudar a la hostelería en los meses que tradicionalmente eran más flojos, al mismo tiempo que se pone en valor una seña de identidad de la ciudad, como son sus desayunos.

El año pasado el concurso alcanzó 463.000 visualizaciones, "es una auténtica barbaridad, no hay ninguna otra actividad municipal que llegue a este número", ha expresado el concejal. Tuvo 44.000 interacciones, 27.000 accesos a la página web y 14.000 usuarios y dispositivos únicos. Números "apabullantes" que demuestran la promoción que representan para la ciudad y para los establecimientos que participan.

Novedades

La primera gran novedad es que se amplía el plazo de inscripción, hasta el 7 de julio: 20 días. Se ha hecho a petición de los hosteleros, pues al coincidir con la Feria de San Juan, no les daba tiempo a preparar sus propuestas, pues son jornadas de mucho trabajo.

Una segunda novedad tiene que ver con la promoción del concurso, pues este año se subirán pequeños vídeos, respondiendo a las tendencias de las redes sociales. Además, este año el concurso abre su canal en Tik Tok para llegar al público joven e intentar incrementar la audiencia.

Otra novedad es que hasta ahora existían dos menciones (en total se reparten 16 premios) que no conllevaban dotación económica. Son la Mención especial y el mejor novato del año, que estarán dotadas con 125 euros cada una.

Además de estas novedades, se mantienen las que se estrenaron el año pasado: la página web, la aplicación en cuatro idiomas y el plano interactivo.

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El concurso está abierto a toda la ciudad y las pedanías.