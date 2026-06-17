Policía Nacional
Detenida una mujer de 51 años por estafar 35.000 euros a una víctima de Badajoz a través de falsas inversiones
La víctima, tras acceder a una plataforma de IA supuestamente especializada en inversiones, realizó transferencias a cuentas extranjeras y españolas con la falsa promesa de obtención de grandes beneficios de esas inversiones, que nunca llegó a recuperar
Agentes de la Policía Nacional, adscritos a las comisarías de Badajoz y Vitoria, detuvieron el pasado 21 de mayo a una mujer por su presunta autoría de un delito de estafa y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó a través de la denuncia de la víctima en la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano de Badajoz, en la que narró cómo llegó a realizar varias transferencias bancarias a cuentas extranjeras y españolas por valor de 35.000 euros con la falsa promesa de obtención de beneficios rápidos.
Posteriormente, los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Tecnología de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Badajoz se hicieron cargo del caso, quienes identificaron el modus operandi de la estafadora denominado falsas inversiones.
Así, la víctima, tras acceder a una plataforma de Inteligencia Artificial supuestamente especializada en inversiones, realizó transferencias a cuentas extranjeras y españolas con la falsa promesa de obtención de grandes beneficios de esas inversiones, que nunca llegó a recuperar.
Compleja investigación
Cabe destacar, señala la Policía Nacional en nota de prensa, que se trata de complejas investigaciones debido a la intervención de distintos países, como Reino Unido, Malta, Países Bajos, Lituania, Estados Unidos y España, siendo en este último donde se pudo localizar a la persona titular y receptora de una de las transferencias, concretamente en Vitoria.
Por este motivo, los agentes remitieron todas las investigaciones al Grupo I de la UDEV de la Comisaría Provincial de Policía Nacional en Vitoria, quienes el pasado 21 de mayo procedieron a la localización y posterior detención de la investigada por su presunta autoría de un delito de estafa y blanqueo de capitales.
La detenida es una mujer de 51 años de edad. Tras la tramitación del pertinente atestado, se dio cuenta de todas las investigaciones a la autoridad judicial pertinente.
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