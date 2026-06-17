La Diputación de Badajoz participa en un proyecto para la adaptación al cambio climático en Bergen

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo ha participado como socio beneficiario en el proyecto PRO-CLIMATE, una iniciativa financiada por el Programa Horizonte Europa que persigue un cambio de comportamiento y gobernanza para hacer frente al cambio climático mediante la ejecución de medidas de adaptación al mismo.

Bergen, una ciudad de Noruega, ha sido del 9 al 11 de junio la sede de la sexta asamblea del proyecto. Este encuentro es clave para compartir buenas prácticas que permitan favorecer el cambio de conducta para la adaptación al cambio climático y diseñar respuestas ajustadas a los contextos reales.

La primera sesión de trabajo se celebró el día 9 de junio con el Taller de 'Agentes de Cambio', una jornada técnica orientada a identificar los puntos de influencia vinculados al modelo digital con el fin de mejorar la toma de decisiones a nivel local.

Sexta Asamblea General

Los días 10 y 11 de junio se celebró la Sexta Asamblea General del proyecto europeo PRO-CLIMATE, donde se evaluaron cuestiones como los retos detectados en la implementación, las soluciones innovadoras aplicadas o el cumplimiento del calendario previsto

Uno de los aspectos más destacados del encuentro ha sido profundizar en los avances de diseño de la herramienta digital de simulación que permitirá generar distintos escenarios para facilitar la toma de decisiones y la definición de políticas públicas adaptadas a los desafíos que plantea el cambio climático. La segunda jornada estuvo centrada en la Gestión del proyecto y asuntos administrativos, ámbitos clave para garantizar tanto el correcto desarrollo técnico como el impacto y la visibilidad del proyecto.

La asamblea concluyó con la hoja de ruta para los próximos meses y el anuncio de que la séptima Asamblea General se celebrará en Bruselas a finales de noviembre de 2026

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Cabe destacar que el presupuesto total del proyecto, que continuará en Bruselas a finales de noviembre de 2026, asciende a 4.206.310 euros, de los cuales la institución provincial gestionará un presupuesto total de 168.125 euros.