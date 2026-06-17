En Ámbito Cultural
Eduardo Colmenárez promete una 'Noche romántica' en Badajoz
Ofrecerá un repertorio variado de canciones dedicadas al amor
El cantautor Eduardo Colmenárez Motamayor, conocido como 'Huella Latina' y la' Voz del Abogado Venezolano' ofrecerá mañana jueves, 18 de junio, a las 19.30 horas, en Badajoz un repertorio variado de canciones dedicadas al amor.
El concierto, que se presenta como Gran Gala Romántica, tendrá lugar en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Conquistadores.
Eduardo Colmenárez, nacido en Madrid de padres venezolanos, con doble nacionalidad, venezolano y español, es animador, abogado, comunicador social, músico, docente universitario, ejecutante del piano, de guitarra, cuatro venezolano, ukulele, charango y percusión menor. Productor, moderador de radio y televisión y de espectáculos musicales, ingresó a la escuela de música cuando tenía 5 años y a lo largo de su vida ha compagiinado todas sus profesiones con la música.
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