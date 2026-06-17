La directiva del colegio Cerro Gordo en Badajoz retira su dimisión tras lograr el personal exigido

Giro de 180 grados en la profunda crisis institucional que mantenía en vilo a la comunidad educativa del colegio Mirador del Cerro Gordo en Badajoz. El equipo directivo del centro ha anunciado de forma oficial a los padres de los alumnos que retira su dimisión en bloque y que continuará al frente de sus funciones el próximo curso. La decisión llega tras lograr el compromiso de dotar al colegio de los recursos humanos y de seguridad que consideraban "totalmente necesario e imprescindibles" para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

Esta rectificación se ha formalizado a través de un comunicado emitido a las familias mediante la plataforma Rayuela. En la nota, la dirección expresa su agradecimiento por el "apoyo y todas las muestras de cariño" recibidas durante las últimas semanas y confirma su continuidad "con entrega e ilusión" al haber visto cumplidas sus demandas "tan necesarias".

Concesiones realizadas

La dimisión en bloque de la cúpula directiva, hecha pública el pasado mes de mayo, fue el resultado de meses de extrema tensión en un centro que, desde su inauguración en septiembre de 2021, ha arrastrado algunas dificultades. El equipo docente denunciaba llevar tiempo asumiendo una carga administrativa e institucional desproporcionada sin el respaldo de figuras clave como un conserje o un auxiliar administrativo.

El órdago de la dirección ha surtido el efecto deseado ante el temor de la dimisión de toda la directiva en el colegio más grande de Extremadura. Las mejoras logradas, que se implementarán a partir de septiembre, abordarán de forma directa las deficiencias denunciadas por los docentes.

Por una parte, el turno de mañana se reforzará con tres personas de limpieza -un incremento de una plaza y media-. Este personal tendrá, por fin, competencias oficiales para abrir y cerrar las puertas del centro. Una de estas personas ejercerá las funciones específicas de conserje, solucionando el vacío que se originó tras la crisis de seguridad. El centro contará también con un auxiliar administrativo a jornada completa para descargar de tareas burocráticas a la secretaría del colegio. Esta ampliación de personal ha sido gracias a la labor del Ayuntamiento de Badajoz.

Por otro lado, la etapa de educación infantil sumará tres puestos a jornada completa y un puesto y medio de apoyo, aumentando la ratio de docentes en las aulas de los más pequeños. Además, en primaria se incorporará un maestro más.

El detonante de la dimisión: crisis de seguridad y un frente judicial

La situación se volvió insostenible tras encadenarse dos episodios de gravedad. Por un lado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz abrió diligencias contra una Técnica de Educación Infantil (TEI) del centro por un presunto delito de malos tratos a alumnos de dos años. Aunque la denuncia -interpuestas tras la alerta de dos profesoras en prácticas- no recogen agresiones físicas, sí relatan amenazas, tonos agresivos y conductas inapropiadas. Actualmente, la trabajadora se encuentra de baja y la Consejería mantiene abierta una investigación interna.

A este frente se sumó un alarmante fallo de seguridad: la fuga de dos menores de apenas dos años durante el recreo. Los niños abandonaron el recinto escolar sin que el personal se percatara, llegando hasta la plaza del barrio, donde permanecieron unos 30 minutos hasta ser localizados. Este suceso desató el pánico entre las familias y obligó al colegio a cerrar con llave la puerta principal como medida desesperada ante la falta de personal que controlase el acceso.

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Con este paquete de medidas, el CEIP Mirador de Cerro Gordo cierra un capítulo oscuro y abre un escenario de tregua. Aunque el proceso judicial y la investigación siguen su curso, la dotación de personal devuelve la calma a las familias y al personal docente, que exigían de forma unánime un entorno más seguro y protegido para sus hijos.