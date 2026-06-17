CCOO denuncia los retrasos en la Ley de Dependencia: 870 solicitantes han muerto este año esperando la ayuda

La conocida como Ley de la Dependencia en Extremadura se encuentra en una situación "crítica". Es lo que asegura la Federación de Pensionistas de CCOO, que este miércoles, se ha concentrado ante las puertas del Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) en Badajoz, bajo el lema "Es tu derecho, no puede esperar", para denunciar el "colapso" administrativo, los retrasos sistemáticos y la "alarmante" cifra de personas que pierden la vida antes de recibir las prestaciones que por ley les corresponden: 870 en los primeros seis meses del año en la región, según sus datos.

El secretario de la Federación de Pensionistas en Extremadura, Víctor Jesús González ha calificado la situación actual como un "handicap inaceptable" para un derecho social que se aprobó hace ya 20 años con un consenso histórico.

El indicador "más demoledor" es, según ha dicho, la mortalidad en las listas de espera. Las cifras de la región reflejan una "urgencia humanitaria" que va más allá de la burocracia. El año pasado, 1.313 personas fallecieron en Extremadura estando en lista de espera sin haber llegado a percibir sus prestaciones o ayudas, y en el primer semestre de 2026 casi alcanzan las 900.

Ni siquiera valoración

Además, según CCOO, de todos los fallecidos en este 2026, más de 300 murieron sin haber recibido siquiera la valoración de su grado de dependencia, mientras que más de 500 contaban con el derecho reconocido, pero la ayuda material o la plaza residencial de la Junta de Extremadura nunca llegó.

Actualmente, más de 250.000 personas se encuentran en lista de espera en toda España, mientras que, en el caso de Extremadura existen unas 62.000 solicitudes presentadas, de las cuales unas 8.000 permanecen en el "limbo" de la espera frente a las 19.000 que sí son beneficiarias.

"Plazos ilegales"

La Ley de Dependencia establece que el plazo máximo para resolver un expediente y aplicar las ayudas es de 180 días, es decir, 6 meses, pero en la región se incumple de manera sistemática. "En Extremadura, el tiempo de espera actual se sitúa entre los 260 y 265 días desde que se solicita la valoración hasta que se percibe la ayuda", ha criticado González.

El secretario de la Federación de Pensionistas ha exigido que se reduzcan los tiempos de espera. Desde CCOO señalan que la "raíz del problema" se encuentra en la "asfixia financiera" que arrastra el sistema desde los recortes del año 2008. Además, aunque la ley estipula que la financiación debe repartirse a partes iguales entre el Estado y las autonomías, según el sindicato, la realidad es que ahora el Gobierno central solo aporta el 29%, mientras que el 71% restante recae sobre las comunidades autónomas y el "copago" de las propias familias.

Para revertir esta situación, el sindicato exige un aumento presupuestario que sitúe la inversión pública en el sistema de dependencia entre el 1,5% y el 2% del PIB en la próxima década frente al 0,7% actual. Asimismo, reclaman el fin del "doble copago" y denuncian la falta de transparencia de los gobiernos autonómicos, los cuales desvían la carga económica hacia las familias obligándolas a "pagar de su bolsillo" la diferencia de los precios que imponen las empresas privadas ante la falta de plazas públicas. Por último, abogan por una firme profesionalización, exigiendo que las ayudas se traduzcan en servicios profesionales de calidad y empleo estable, en lugar de "parches económicos" familiares que terminan sobrecargando principalmente a los cuidadores.

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"Esta ley no solo afecta a los jubilados, sino que también afecta a un niño que nace con una discapacidad o a cualquier trabajador que sufra un accidente mañana", recuerda Víctor Jesús, quien insiste en que CCOO mantendrá el calendario de movilizaciones tras el verano hasta que las administraciones cumplan "estrictamente" la ley.