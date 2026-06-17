El ganador del cupón de los 17 millones de euros en Badajoz que denunció extorsión: "Me entregué a la policía con un arma para que el juez me escuchara"

«Me entregué a la policía con un arma para intentar que el juez me escuchara». Es lo que asegura uno de los ganadores del cupón de la ONCE premiado con 17 millones de euros en el sorteo especial por el Día de la Madre de 2024, que el pasado 1 de junio fue detenido con un arma por su presunta implicación en los últimos episodios violentos por ajustes de cuentas ocurridos en los últimos meses en Badajoz.

Él lo niega. Afirma que no tiene nada que ver con esos hechos violentos y que lo único que quería era que la Policía Nacional lo detuviera para acabar ante el juzgado que lleva la denuncia que presentó por presunta extorsión para compartir el premio millonario con las otras dos agraciadas, una causa que está intentando que se reabra, después de que tanto en el tribunal de instrucción como en la Audiencia se acordara su archivo provisional por falta de pruebas.

Por eso, según cuenta, después de cerciorarse de que el Juzgado de Instrucción número 1 era el que estaba de guardia, llamó a comisaría para decir que tenía una pistola, -«que era vieja y está inhabilitada», precisa-, para que lo detuvieran y poder acabar ante el juez para hablar con él sobre el caso del cupón millonario.

Consiguió lo primero, pero no lo segundo, ya que el magistrado le dijo que solo le iba a tomar declaración con respecto al arma que se le había intervenido. Es el motivo, según dice, por el que ahora ha decidido hablar públicamente sobre este caso.

Este hombre, que prefiere que no se difunda su nombre, insiste en que, pese al archivo de su denuncia, el cupón premiado con los 17 millones de euros solo le tocó a él. «No jugué a medias con nadie, yo soy el único dueño», defiende.

Cuenta que compró dos cupones de la ONCE a mediados de abril de 2024 a un conocido a quien le habían tocado seis en una rifa de un bar de San Roque y quería venderlos para conseguir dinero en metálico. Según explica, su hermano estaba con él en ese momento, porque ambos salían de viaje para Madrid. Guardaron los cupones y no los volvió a ver hasta el 5 de mayo, después del sorteo y cuando ya sabía que había ganado el premio millonario. Uno estaba premiado con los 17 millones de euros y el otro, que regaló a quien en ese momento consideraba un amigo, con 40.000 euros. A partir de ahí, según su versión, fue «amenazado con una pistola» para que firmara un contrato para repartir el premio, primero con una persona y, al día siguiente, con otra más.

A los pocos días presentó una denuncia por extorsión, robo y secuestro. «Me sentí extorsionado, hablé con un abogado y denuncié».

Versiones opuestas

La versión de las otras dos agraciadas era diametralmente opuesta. Según esta parte, estaban juntos cuando compraron los cupones, no hubo ningún tipo de amenazas y acordaron el reparto porque era de los tres. Así lo declararon en el juzgado los denunciados y otros testigos. Las dos terceras partes del premio que les correspondían estuvieron inmovilizados durante unos 6 meses, hasta que la causa se archivó y pudieron acceder al dinero.

«Me han robado 9 millones de euros», insiste el denunciante, que cree que en este caso no se han tenido en cuenta pruebas «fundamentales» y que tampoco se llamó a declarar a todos los investigados. Lo que él pide es que se le dé la oportunidad de «rebatir» los testimonios de los investigados y testigos, «con documentos».

"Miedo"

Han pasado más de dos años, pero sigue peleando porque el juez lo escuche de nuevo. Según cuenta, fue después de que el juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz volviera a desestimar la reapertura de la causa hace dos semanas, cuando, ante su «desesperación», decidió llamar a la policía para decir que tenía un arma y lo detuvieran.

Su abogado, Enrique González de Vallejo, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Badajoz, que está pendiente de resolución. «He intentado por la vía judicial recuperar mi dinero e irme fuera, pero no se me escucha», lamenta el denunciante, que está convencido de que si se le dejara aportar «nuevos documentos» la justicia le daría la razón. «Hasta un ciego lo vería», dice.

Reconoce que tiene «miedo» por él y por su familia, pero afirma que va a continuar luchando ante lo que considera «una injusticia».

Asegura que desde que le tocó el cupón ha denunciado que ha sufrido «tres intentos de asesinato», pero hasta la fecha no ha habido ninguna persona detenida por su presunta implicación ni se han esclarecido estos hechos.

Asalto armado a su nave

El último de los intentos, según cuenta, tuvo lugar en una nave de compraventa de vehículos del polígono industrial El Nevero en abril de 2025, cuando dos encapuchados se bajaron de un coche armados con subfusiles y accedieron al negocio, del que él era socio. No tiene dudas de que eran sicarios y que lo buscaban para acabar con su vida. Por eso, cuando vieron que no estaba en las instalaciones se marcharon por donde habían venido.

También está seguro de que otro ‘pistolero’ a sueldo le siguió los pasos cuando se marchó de la ciudad tras denunciar la presunta extorsión y de que, meses más tarde, un vehículo lo persiguió cuando circulaba en su coche por una carretera extremeña para darle ‘caza’, pero pudo darse a la fuga a gran velocidad. De hecho, tiene un juicio pendiente por conducción temeraria al superar los 250 kilómetros por hora al volante. «Yo llamé ese día a la Guardia Civil», asegura.

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No quiere adelantar la estrategia judicial que seguirá si la Audiencia de Badajoz vuelve a pronunciarse en su contra en el recurso de apelación. «Lo estudiaremos, pero vamos a seguir hasta que se me escuche, porque hay pruebas para acreditar que el cupón es solo mío», reitera. Sobre esas evidencias no quiere dar detalles, pero sí quiere dejar claro que las tiene a buen recaudo y varias copias «por si me pasara algo».