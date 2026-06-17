Lusiberia retrasa al 1 de julio la temporada de piscinas en Badajoz para culminar mejoras en el parque

Lusiberia se toma unos días más para regresar a lo grande. El parque acuático de Badajoz ha anunciado el aplazamiento de la apertura oficial de sus piscinas hasta el próximo 1 de julio, una decisión que el equipo enmarca en la necesidad de completar la primera fase de mejoras que se están llevando a cabo en las instalaciones.

Según ha explicado la dirección en un comunicado oficial, durante las últimas semanas han recibido "muchísimos mensajes" de visitantes interesados en saber cuándo podrían volver a disfrutar de las piscinas. Esa expectación, señalan, ha sido precisamente uno de los motivos que les ha llevado a tomar "la decisión más responsable".

El parque inició hace tres meses una nueva etapa con el objetivo de "seguir mejorando Lusiberia para ofrecer una experiencia cada vez mejor a nuestros visitantes". Desde entonces, el equipo asegura haber escuchado las opiniones y sugerencias trasladadas durante los últimos años por los usuarios, centrando sus esfuerzos en aspectos como el estado de las instalaciones, el mantenimiento, la imagen general del recinto, la seguridad y la comodidad de la experiencia.

Primera fase de un plan de mejora a tres años

Entre las actuaciones realizadas hasta el momento destacan la reparación y puesta en marcha de la piscina de olas, el saneamiento y pintura de piscinas, toboganes y zonas infantiles, la puesta a punto de flotadores, hamacas y equipamientos del parque acuático, así como la renovación completa de la señalética informativa, normativa y de seguridad.

También se han acometido trabajos de recuperación y mejora de jardines, zonas comunes y espacios de estancia, pintura e iluminación de la fachada principal, adecuación y tematización del 'Patio de la Alegría', limpieza y puesta en valor del lago decorativo, además de la incorporación de nuevas atracciones y mejoras en las zonas de ocio familiar.

"Y esto es solo el comienzo", apunta el equipo de Lusiberia, que sitúa estas actuaciones dentro de "la primera fase de un proyecto de mejora y crecimiento planificado a tres años" con el que pretenden seguir construyendo "el Lusiberia que Badajoz merece".

La dirección del parque ha subrayado que el aplazamiento de la temporada de piscinas responde a la voluntad de completar esta primera fase "con el nivel de calidad" que quieren ofrecer. "Preferimos dedicar unos días más a hacer las cosas bien antes que abrir sin haber alcanzado el nivel que nos hemos marcado", señalan en el comunicado.

El parque contactará de forma privada con las personas que tenían entradas para estos primeros días. No obstante, los cumpleaños y otros eventos organizados para grupos que ya estaban cerrados se mantienen, ya que el aplazamiento afecta únicamente a la apertura oficial de las piscinas.

Noticias relacionadas

Uno de los socorristas de Lusiberia, junto a la zona infantil. / Santi García

"Lusiberia forma parte de los recuerdos de muchas familias de Badajoz y nuestro compromiso es seguir construyendo un espacio del que todos podamos sentirnos orgullosos", concluye el equipo del parque.