Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas

Un hombre ha fallecido en la tarde de este miércoles tras precipitarse de un edificio en Badajoz.

Según ha confirmado la Policía Nacional a este diario, el suceso ha tenido lugar en la zona de la avenida Sinforiano Madroñero, en la barriada de Valdepasillas, en torno a las 16.00 horas.

Por el momento, se desconocen las causas exactas por las que se ha producido el fallecimiento del hombre, aunque en principio se trataría de un precipitado.