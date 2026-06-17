Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residencia Las VaguadasCaso David SalazarHermandad de donantesFeria de San Juan
instagram

Última hora

Muere un hombre en Badajoz tras precipitarse de un edificio en Valdepasillas

El suceso ha tenido lugar en la zona de Sinforiano Madroñero, en torno a las 16.00 horas

Avenida Sinforiano Madroñero, donde ha tenido lugar el suceso.

Avenida Sinforiano Madroñero, donde ha tenido lugar el suceso. / LA CRÓNICA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Un hombre ha fallecido en la tarde de este miércoles tras precipitarse de un edificio en Badajoz.

Según ha confirmado la Policía Nacional a este diario, el suceso ha tenido lugar en la zona de la avenida Sinforiano Madroñero, en la barriada de Valdepasillas, en torno a las 16.00 horas.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, se desconocen las causas exactas por las que se ha producido el fallecimiento del hombre, aunque en principio se trataría de un precipitado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents