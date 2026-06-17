El servicio de autobuses urbanos se refuerza hasta el recinto ferial en Badajoz

Habrá más autobuses para ir y venir del recinto ferial durante la Feria de San Juan de Badajoz, del 19 al 27 de junio, y evitar así tener que coger el coche, sobre todo los días de mayor afluencia. Dos líneas, la 9 y la 18, prolongarán su recorrido en horario diurno hasta el real y además se habilitarán cinco líneas especiales nocturnas y conexiones para los vecinos de las pedanías las jornadas de más actividad festiva. Otra novedad es que la información del servicio de autobús se centraliza en un microsite interactivo optimizado para móviles y ordenadores.

La Concejalía de Transporte ha diseñado el dispositivo junto a la concesionaria, Tubasa. La línea 9 (Las Vaguadas - Valdepasillas - Hospital Universitario - Universidad) y la 18 (Cerro Gordo - San Roque - estación de tren - Hospital Universitario - Universidad) prolongarán sus recorridos habituales hasta el propio ferial. Este servicio especial estará activo todos los días de la feria en horario de 12.00 a 23.00 horas. El ayuntamiento recuerda que existe la posibilidad de realizar transbordos gratuitos entre líneas durante los 45 minutos siguientes con cualquier tipo de abono, facilitando el acceso al ferial desde cualquier punto de la ciudad en horario diurno.

A partir del horario de noche, funcionarán cinco líneas especiales nocturnas con destino directo al ferial. Las líneas 2F (Gurugú - San Fernando), 5F (Altozano - Ciudad Jardín - Cerro de Reyes - Suerte de Saavedra - Valdepasillas) y 7F (Barriada de San Miguel - San Roque - Centro - Cañada/Moreras) iniciarán sus servicios a las 21.00 horas. Por su parte, las líneas 9F (Las Vaguadas - Ciudad Jardín - María Auxiliadora - Barriada de Llera - Valdepasillas) y 18F (Cerro Gordo - La Pilara - San Roque - Centro - San Fernando) comenzarán a operar a las 23.00 horas. Los horarios de regreso se adaptarán según los días de la semana: los laborables y festivos el servicio se mantendrá hasta las 5.00 de la madrugada (salvo 9F y 18F que operan de 23.00 a 07.00), mientras que los viernes, sábados y vísperas de festivo se prolongará hasta las 07.00. A partir de las 23.00, las frecuencias se adecuarán a la demanda real de viajeros. El pago podrá realizarse en efectivo o mediante cualquier abono válido.

El Día del Niño, que se celebrará el jueves 25 de junio, las líneas 2F, 5F y 7F comenzarán su recorrido a las 20.00 horas.

Por otro lado, también se ha previsto que los vecinos de las pedanías puedan acercarse al ferial en transporte público. Lo días 20, 23 y 27 de junio funcionarán tres rutas específicas para atender a los ocho poblados: Ruta I: Valdebótoa - Gévora - ferial; Ruta II: Alcazaba - Novelda-Sagrajas – Gévora - ferial. Ruta III: Alvarado - Balboa - Villafranco - ferial.

A partir de las 23.00 horas las frecuencias se adaptarán a la demanda de los viajeros

Al refuerzo del servicio de autobús urbano con motivo de la feria se refirió el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, que compareció tras la reunión de la Junta de Seguridad Local para coordinar los servicios implicados en la celebración de la feria.

La Policía Local tendrá presencia permanente tanto en el recinto ferial como en otros espacios de la ciudad donde esté prevista mayor concentración de personas. Su presencia se verá reforzada por los alumnos en prácticas de la Academia de Seguridad.

En cuanto a la movilidad en el recinto ferial, se mantiene el sistema del año pasado, según el cual los dos carriles son de una única dirección y solo se puede circular rodeando el real para que el tráfico sea más fluido. Serán especialmente estrictos con la doble fila.

La Policía Nacional, por su parte, también tendrá presencia permanente y la Guardia Civil realizará controles de alcohol, drogas y armas y de velocidad. También los bomberos mantendrán un retén en el real. Protección Civil, que cuenta con 20 voluntarios, facilitará pulseras identificativas para menores, que se podrán recoger en el punto habilitado a la entrada. Cruz Roja desplegará 87 efectivos y diariamente instalará el puesto sanitario avanzado con 14 plazas asistenciales.

Punto Violeta

El Punto Violeta funcionará a la entrada del auditorio municipal, junto al dispositivo de Cruz Roja, para información, asesoramiento y atención ante posibles agresiones sexuales. Estará operativo los días 19, 20, 23, 26 y 27 de junio, desde las 00.00 hasta las 5.00 de la mañana.

En cuanto a la limpieza, se refuerza con 45 contenedores, 40 papeleras fijas y 50 de cartón.

Como novedad, se colocará un código QR en las casetas con información útil sobre la feria (horarios y servicios).