La Junta suprime un docente de apoyo de infantil en el colegio Santa Marina: "Es imposible llevar adelante la etapa formativa"

Una oleada de indignación y preocupación recorre los pasillos del colegio Santa Marina. Los padres de los alumnos de este centro se han movilizado de urgencia tras conocer que la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura va a eliminar la plaza de un maestro de apoyo de Educación Infantil para el próximo curso académico. Los padres afectados han denunciado que esta medida supone un ataque directo a la línea de atención de un colegio singular, que destaca precisamente por ser un centro de referencia en la inclusión y la atención a la diversidad al albergar un alto número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.

La justificación proporcionada desde la Administración autonómica se ampara en los números. Ante la polémica, la Consejería de Educación ha aclarado que la supresión del puesto se realiza, puesto que la norma indica que esta figura solo se implanta cuando el centro cuenta con, mínimo, cuatro clases en dicha etapa. Al tener tres, la plaza se suprime.

Asimismo, la Junta defiende que el segundo ciclo de Infantil cuenta actualmente con una ratio distribuida en tres grupos de 14, 16 y 16 alumnos, cifras por debajo de lo que marca el límite legal de 22 alumnos, lo que a su juicio "garantiza una atención docente directa y de gran calidad". Sin embargo, la comunidad escolar denuncia que este criterio puramente estadístico ignora la compleja realidad que vive el centro en cuanto a la atención de alumnos con necesidades especiales.

Indignación en las familias

Al frente de las reclamaciones se encuentra la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), cuyo presidente, Pedro Bolaños, se ha mostrado tajante ante la falta de diálogo y la incertidumbre que rodea la decisión institucional. Asegura que las familias ya han canalizado formalmente su rechazo enviando numerosas reclamaciones contra la decisión, tanto a nivel individual como a través de la AMPA, dirigidos directamente a la Junta y a la Consejería de Educación, sin haber obtenido respuesta.

"Tuvimos conocimiento de esta decisión hace unas dos semanas aproximadamente. Quitar la plaza de apoyo en Educación Infantil para el próximo curso nos preocupa. Los docentes del centro también reclamaron porque, sin esa figura, es materialmente imposible llevar adelante la etapa formativa", explica Bolaños. Dice que "se les llena la boca a los dirigentes hablando de dinero para nosotros, pero la realidad es que luego se destina a otras cosas que no son esenciales. Esto es un servicio fundamental. No estamos pidiendo que nos regalen nada, pero tampoco vamos a tolerar que nos quiten lo que tenemos. La educación es un servicio público y la ley establece que la Administración debe poner todos los medios para garantizar una atención inclusiva en la escuela pública".

Además, denuncia que la Junta ha tratado el tema con ambigüedad antes de confirmar la eliminación de la plaza -la consejería les informó que la medida no era definitiva ni estaba confirmada-. "La supresión del puesto de apoyo genérico en Infantil se realiza constatando que las necesidades de conciliación y atención en el aula están rigurosamente cubiertas", ha informado Educación.

Desde la AMPA se denuncia que no les han ofrecido garantías reales a las familias ante la situación y exigen un compromiso firmado y oficial que garantice la continuidad del puesto docente y que se tengan en cuenta las necesidades especiales que tiene el centro.

Una radiografía alarmante

Pese a que la Consejería de Educación habla de ratios por debajo del límite, se debe comprender la trascendencia del maestro de apoyo en el colegio Santa Marina. Pese a que la Junta ha confirmado que el colegio alberga a nueve niños con necesidades especiales, de los cuales seis se encuentran en Infantil, según ha podido saber este medio, hay muchos más. En concreto, son 16 los niños diagnosticados o en seguimiento por los siguientes motivos: conducta disruptiva, parálisis, alerta de autismo, trastorno en la conducta, necesidades educativas especiales, dificultades en el lenguaje y trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). A estos, hay que sumarle que hay alumnos que no disponen de un diagnóstico porque tienen posibilidades de evolución o un margen de estudio del caso.

A esta estadística se le añade que el centro agota, de forma clara, las dos plazas que se reservan por cada curso para necesidades especiales. Según asegura la AMPA, este centro se considera de referencia en la ciudad ya que muchos niños se derivan hasta él para que puedan recibir una atención más específica. De hecho, cuenta con un enfermero y un fisioterapeuta, además de maestros de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y dos auxiliares técnicos educativos.

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Un problema mayor

Este no es un problema exclusivo de este centro. Según ha informado Pedro Bolaños y como ya se ha publicado en este medio, hay más centros afectados en la ciudad por la supresión de esta figura docente. Entre ellos, se encuentra el CEIP Lope de Vega y el CEIP Santa Engracia, sumado a algunos colegios más. Entre todos, tratarán de coordinarse y enviar una reclamación conjunta. "Queremos mover este tema antes de que acaben las clases. No nos vamos a quedar de brazos cruzados ni vamos a dejar pasar las vacaciones de verano para que el recorte se consolide", concluye el presidente de la AMPA.