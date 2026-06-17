Música
La Tabarra Quartet Band ofrece un concierto en la residencia Hernán Cortés de Badajoz
Son una banda cómico festiva
‘No es un concierto, es una tabarra’. Esa es su carta de presentación y su realidad infalible: música, humor y fiesta. La Tabarra Quartet Band ofrece un concierto mañana jueves, 18 de junio, a partir de las 20.30 horas, en la residencia universitaria Hernán Cortés de Badajoz. Su vocalista, Francis Lucas, anuncia que estrenarán tres temas nuevos: ‘El cerrajero’, ‘La gran migración del ñú’ y ‘Madrid, vaya mierda’. Tres grandes temas, sin duda.
Divertidos, no, lo siguiente. No dejan indiferente a nadie. La Tabarra Quartet Band se define como «la Hecatombe del Fa, una tragedia musical , un chiste pentagonal, una Banda que con sus temas hace reír y bailar». Son una banda cómico-festiva-musical que interpreta canciones originales con letras humorísticas y ritmos variados. Su estilo se caracteriza por no seguir una única corriente musical, sino por mezclar géneros como el rock, rap, reggae, tecno, punk, disco o gipsy jazz.
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