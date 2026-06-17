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La Tabarra Quartet Band ofrece un concierto en la residencia Hernán Cortés de Badajoz

Son una banda cómico festiva

Cartel del concierto.

Cartel del concierto. / Residencia Hernán Cortés.

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La Crónica de Badajoz

La Crónica de Badajoz

Badajoz

‘No es un concierto, es una tabarra’. Esa es su carta de presentación y su realidad infalible: música, humor y fiesta. La Tabarra Quartet Band ofrece un concierto mañana jueves, 18 de junio, a partir de las 20.30 horas, en la residencia universitaria Hernán Cortés de Badajoz. Su vocalista, Francis Lucas, anuncia que estrenarán tres temas nuevos: ‘El cerrajero’, ‘La gran migración del ñú’ y ‘Madrid, vaya mierda’. Tres grandes temas, sin duda.

Divertidos, no, lo siguiente. No dejan indiferente a nadie. La Tabarra Quartet Band se define como «la Hecatombe del Fa, una tragedia musical , un chiste pentagonal, una Banda que con sus temas hace reír y bailar». Son una banda cómico-festiva-musical que interpreta canciones originales con letras humorísticas y ritmos variados. Su estilo se caracteriza por no seguir una única corriente musical, sino por mezclar géneros como el rock, rap, reggae, tecno, punk, disco o gipsy jazz.

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