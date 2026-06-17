Trabajadores de Las Vaguadas alertan de que los cambios en el autobús les dejarán con menos paradas y más esperas

El servicio de autobús urbano de Badajoz afrontará a partir del próximo 29 de junio una de sus transformaciones más relevantes de los últimos años. La reforma, anunciada por el concejal de Transporte, José Luis González, incluye cambios de itinerarios, creación de nuevas líneas y la recuperación de la conexión con la Base General Menacho. El objetivo es adaptar la red a una ciudad que, según defendió el edil, necesitaba dejar atrás "varios años anclados con recorridos fijos" y avanzar hacia "servicios públicos modernos, ágiles y eficientes".

Sin embargo, la noticia ya ha generado preocupación entre algunos usuarios. En Las Vaguadas, varias personas que trabajan en viviendas de la zona, temen que los cambios en la línea 6 compliquen sus desplazamientos diarios. Aseguran que perderán paradas habituales y que la alternativa prevista, el microbús M3, tendrá una frecuencia de paso de una hora, frente a los aproximadamente 20 minutos con los que cuentan ahora en la línea 6 de lunes a sábado.

Dependen del autobús para trabajar

Félix Domingo Salazar lleva 22 años desplazándose a Las Vaguadas por motivos laborales. Explica que conoce bien el recorrido actual y que la preocupación se ha extendido entre trabajadores que utilizan el autobús cada día. "El 6 siempre va con atraso porque es un recorrido largo, pero la solución no puede ser quitar paradas y que la gente espere más", afirma.

Según su versión, el nuevo itinerario mantendría únicamente las primeras paradas en la zona de Pantano de Puerto Peña y dejaría sin servicio directo otras ubicaciones de la parte alta de Las Vaguadas y de la avenida de Las Cañadas. "Se van a anular varias paradas y mucha gente que va a trabajar por allí, tendrá que caminar bastante", sostiene. Además, explica que muchos usuarios proceden del Gurugú y de Las 800 y que, con la remodelación, tendrán que hacer transbordo en Tubasa. "El microbús no va a hacer la ruta completa como la ha estado haciendo el 6".

La preocupación por las esperas

El principal temor de estos usuarios es que la alternativa no sea suficiente. "Van a poner el M3, pero si pasa cada hora, la gente va a tener que esperar mucho más que ahora", lamenta Félix. También advierte de las condiciones de espera en una zona donde, según señala, no todas las paradas cuentan con marquesina. "En verano es agobiante y en invierno también, porque hay paradas sin techo y allí corre mucho viento", añade este vecino de la zona centro.

Gina A. M., que trabaja en una casa de Las Vaguadas y vive por la zona de la estación, comparte esa inquietud. "Los conductores nos han avisado de que a partir del 29 van a quitar esa ruta y que vamos a tener que caminar porque se recortan algunas paradas", explica.

El cambio, asegura, le perjudica, aunque advierte de que hay otras mujeres que viajan con ella a diario y que también se están quejando porque tendrán que caminar bastante más para llegar a sus trabajos. Gina entiende que el ayuntamiento busque evitar retrasos en la línea 6, pero considera que esa mejora no debería hacerse "a costa de perjudicar a otros usuarios", muchos de ellos personas mayores.

En la misma línea se expresa Soledad González, usuaria del transporte urbano desde hace más de diez años, que se desplaza a diario a Las Vaguadas, donde trabaja en una vivienda particular. González considera que la nueva ruta empeorará sus rutinas: "Cuando salga del trabajo a la hora de comer, si tengo suerte y lo cojo, podré llegar a casa a mi hora habitual. Pero, como lo pierda, tendré que esperar una hora en la parada, con el calor que viene ahora", lamenta.

El ayuntamiento defiende criterios de puntualidad

Fuentes municipales niegan que Las Vaguadas vaya a quedarse sin cobertura y recuerdan que la reforma busca mejorar la puntualidad de la red. En relación con la línea 6, el ayuntamiento sostiene que la modificación responde "rigurosamente a criterios de puntualidad y a la coordinación con el resto de opciones que dan cobertura a Las Vaguadas".

La explicación municipal apunta a los retrasos acumulados que sufría la línea 6 en horas punta. Según el consistorio, esos retrasos "se arrastraban a lo largo de toda la jornada" y generaban malestar entre los usuarios. También recuerda que el recorrido se amplió en su momento cuando no existían otras alternativas, pero que el aumento del tráfico ha convertido esa ampliación en un problema para mantener las frecuencias.

Con el nuevo diseño, la línea 6 permutará parte de su recorrido con la M3. Circulará por la calle Pantano de Puerto Peña, mantendrá las dos primeras paradas, continuará por Pantano del Cíjara y avenida de Las Vaguadas, y contará con dos paradas en Pantano del Cíjara para atender la zona baja del barrio, donde se concentran servicios como el centro comercial y la parroquia.

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Pese a ello, los vecinos afectados piden que se revise la frecuencia del M3 o que se refuerce la información antes de que el nuevo mapa entre en vigor tras la Feria de San Juan. "Por lo menos que no sea un autobús cada hora", reclaman los usuarios.